Hamas legt bal over bestand in Gaza in kamp van Israël

Is na zeven maanden oorlog in Gaza een bestand in de maak tussen Hamas en Israël? De radicale Palestijnse beweging gaf haar fiat aan een voorstel van Egypte en Qatar. 'Het is niet het kader waarmee wij instemden, maar we bestuderen het plan', klonk het in Israël.

Net geen zeven maanden nadat een terreuraanval van Hamas op Israëlisch grondgebied een bloedig conflict heeft doen losbarsten in de Gazastrook, kregen de 2,3 miljoen inwoners van de enclave aan de Middellandse Zee maandagavond een sprankel hoop dat een pauze in de vijandelijkheden niet langer een utopie is. De radicale Palestijnse beweging liet weten zich te kunnen vinden in een voorstel van de Egyptische en Qatarese bemiddelaars om de wapens te laten zwijgen.

'Onze politieke leider, Ismail Haniyeh, liet de Qatarese premier en de chef van de Egyptische inlichtingendiensten in een telefonisch onderhoud weten dat Hamas hun voorstel voor een staakt-het-vuren aanvaard heeft', stelde de Palestijnse groepering maandagavond in een communiqué. De boodschap kwam er na wekenlange pogingen van de bemiddelaars om weer schot te krijgen in de onderhandelingen over een bestand in Gaza.

De essentie In de Gazastrook ontstond maandagavond een sprankel hoop dat een staakt-het-vuren in de enclave geen utopie is.

De radicale Palestijnse beweging Hamas liet weten in te stemmen met een voorstel tot bestand.

Het zou gaan om een akkoord in drie fases van een 40-tal dagen.

Israël liet weten het voorstel te zullen 'bestuderen', maar gaf al aan dat het niet de tekst is waarmee het zelf instemde.

In zijn mededeling gaf Hamas geen details over de inhoud van het voorstel vrij. De afgelopen dagen was wel uitgelekt dat een akkoord in drie fases op tafel lag in Caïro maar het is voorlopig onduidelijk of het om hetzelfde plan gaat. Volgens dat lek zou elke etappe in het akkoord een 40-tal dagen duren.

Meteen bij het ingaan van het staakt-het-vuren zou Hamas de vrouwen die het gijzelt naar huis laten terugkeren. In ruil komen Palestijnse gevangenen vrij. Daarna zou het Israëlische leger zich terugtrekken van een kustroute om de levering van humanitaire hulp te bespoedigen. Tegelijk zouden ontheemden mogen terugkeren naar het noorden van Gaza. Na drie weken zouden de Israëlische soldaten ook vertrekken uit het centrale deel van de enclave.

In een tweede fase moeten de twee kampen het volgens het uitgelekte plan eens raken over 'permanente rust' in Gaza. Dan zouden ook alle resterende gegijzelden geruild worden tegen een volgend contingent Palestijnse gevangenen.

In de laatste fase zou Hamas de stoffelijke overschotten van de overleden gijzelaars overdragen aan Israël terwijl opnieuw een resem Palestijnen hun Israëlische cellen kunnen verlaten. Daarna moet het startschot voor de wederopbouw van Gaza volgen. En Hamas zou moeten beloven zijn militaire arsenaal niet weer op te bouwen.

Evacuatie uit Rafah

De mededeling van de Palestijnse beweging over een mogelijk bestand kwam er enkele uren nadat het Israëlische leger begonnen was met de evacuatie van 100.000 burgers uit Rafah. De internationale gemeenschap is ervoor beducht dat die de voorbode is van een langverwacht grondoffensief in de stad aan de grens met Egypte met meer dan 1 miljoen inwoners. Volgens de regering van premier Benjamin Netanyahu dringt de operatie zich op omdat Rafah het laatste bolwerk van Hamas is.

Toen de inwoners van Rafah vernamen dat de Palestijnse organisatie bereid was de wapens neer te leggen, weerklonk gejuich in de stad. Ze hoopten dat de demarche een grootscheeps offensief alsnog kan voorkomen. Maar Netanyahu liet maandagavond weten dat de operatie in het zuiden van Gaza voortgaat. Zijn luchtmacht voerde zware bombardementen uit op het gebied.

Het lijkt wel een list met als doel Israël te kunnen wegzetten als het kamp dat een deal weigerde. Israëlische bronnen

In Israëlische rangen viel te horen dat ze het Egyptisch-Qatarese voorstel zullen bestuderen. 'Maar dit is niet het kader waarmee wij instemden. Dit is een afgezwakte versie van dat plan', klonk het. 'Het lijkt wel een list met als doel Israël te kunnen wegzetten als het kamp dat een deal weigerde.'