De bezetting van Palestijnse gebieden door Israël sinds 1967 is in strijd met het internationaal recht. Zo oordeelt het Internationaal Gerechtshof. Maar Israël is niet van plan gehoor te geven aan de - niet-bindende - oproep van het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Naties om 'zo snel mogelijk' een eind te maken aan die situatie.