Human Rights Watch: 'Israël pleegt oorlogsmisdaden in Gaza'

Het Israëlische leger begaat in de Gazastrook oorlogsmisdaden, zegt de ngo Human Rights Watch in een rapport. De verplichte evacuatie van bijna 2 miljoen Palestijnen 'lijkt sterk op etnische zuivering'.

Sinds de oorlog in Gaza in oktober 2023 losbrak, zijn bijna 2 miljoen Palestijnen in het gebied uit hun huizen verdreven. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) gaat het om een bewuste strategie van het Israëlische leger, dat voortdurend evacuatiebevelen geeft. 'In plaats van de veiligheid van burgers te garanderen, hebben militaire 'evacuatieorders' zware schade aangericht', schrijft HRW in een rapport dat donderdag verscheen.

Het werkstuk getiteld 'Hopeless, Starving, and Besieged' is gebaseerd op gesprekken met ontheemde Palestijnen in Gaza en een analyse van het evacuatiesysteem, inclusief 184 evacuatiebevelen. Satellietbeelden bevestigen de wijdverspreide vernielingen, en video's en foto's tonen aan dat Israël zelfs 'veilige zones' en evacuatieroutes bombardeert. HRW ontkracht zo het Israëlische argument dat de evacuaties bedoeld zijn om de burgers te beschermen.

De acties van Israël lijken te voldoen aan de definitie van etnische zuivering. Human Rights Watch

De praktijken van de Israëli's komen neer op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, concludeert HRW. Het leger heeft het afgelopen jaar volop huizen en civiele infrastructuur vernietigd. Bovendien liggen er plannen klaar om bufferzones en veiligheidscorridors in te richten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Palestijnen mogen terugkeren naar hun huizen in die militaire zones. 'De acties van Israël lijken ook te voldoen aan de definitie van etnische zuivering.'

'Collectieve bestraffing'

Het oorlogsrecht staat de verplaatsing van burgers in bezet gebied alleen maar toe wegens dwingende militaire motieven, of om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Daar is in Gaza geen sprake van, stelt het rapport. 'Er is geen plausibele dwingende militaire reden om de massale verplaatsing door Israël van bijna de gehele bevolking van Gaza te rechtvaardigen.' Het gaat volgens HRW ronduit om de 'collectieve bestraffing' van Palestijnse burgers.

De mensenrechtengroep verwijst ook naar het zware offensief in het noorden van Gaza, waar de laatste militanten van Hamas zich hebben ingegraven volgens Israël. Door de militaire campagne zijn opnieuw honderdduizenden Palestijnen op de vlucht geslagen. Israël blijft het gebied onophoudelijk aanvallen en viseert vooral het vluchtelingenkamp van Jabalia. Bij bombardementen kwamen afgelopen nacht nabij Gaza-stad burgers om het leven.

De transfer van extra wapens en hulp aan Israël door de Verenigde Staten, Duitsland en anderen is een blanco cheque voor verdere wreedheden. Nadia Hardman Onderzoeker HRW

HRW roept de internationale gemeenschap op Israël onder druk te zetten om de Palestijnen in Gaza te beschermen. Dat kan door gerichte sancties en de opschorting van de wapenleveringen. 'De transfer van extra wapens en hulp aan Israël door de Verenigde Staten, Duitsland en anderen is een blanco cheque voor verdere wreedheden en verhoogt het risico dat ze zich medeplichtig maken', waarschuwt HRW-onderzoeker Nadia Hardman.

Hongersnood

Het rapport benadrukt ook dat Israël verschillende bindende vonnissen van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) naast zich neerlegt. De instelling beval de Israëli's maatregelen te nemen om de levering van basisvoorzieningen en humanitaire hulp mogelijk te maken. Bovendien riep het ICJ - de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties - in mei op tot de onmiddellijke stopzetting van de militaire operatie in Gaza. Ondanks die uitspraken zette de regering van Benjamin Netanyahu de oorlog ongehinderd voort.

De Verenigde Staten leken de druk in oktober op te schroeven, toen er steeds meer berichten kwamen over een dreigende hongersnood in Gaza. In een brief gaven de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, Israël 30 dagen om de humanitaire situatie te verbeteren. Gebeurde dat niet, dan zou Washington de militaire steun opschorten.

50 hulpvrachtwagens Volgens de VN reden de afgelopen maand amper 50 vrachtwagens per dag Gaza binnen met hulp, in plaats van de vereiste 350.

De deadline verstreek deze week en de VS lieten meteen weten dat ze de wapenleveringen toch voortzetten. 'De voorbije 30 dagen heeft Israël een aantal stappen ondernomen om de kwesties uit onze brief aan te pakken', klonk het bij Buitenlandse Zaken. De Amerikanen hadden onder meer geëist dat dagelijks minstens 350 vrachtwagens met hulp toegelaten moeten worden en dat Israël enkel evacuatiebevelen mag geven als dat strikt noodzakelijk is.