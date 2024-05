Israël doodt leider Islamitische Jihad bij luchtaanval

Het Israëlische leger zegt dat het Aiman Zaarab, een commandant van Islamitische Jihad, heeft gedood tijdens een luchtaanval in het zuiden van de Gazastrook. Zaarab was volgens Israël verantwoordelijk voor de aanval van de groepering op de kibboets van Sufa en op een militaire post in het zuiden van Israël tijdens de aanval onder leiding van Hamas op 7 oktober.