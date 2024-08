Negen ontslagen medewerkers van VN-hulpagentschap 'mogelijk betrokken' bij Hamas-aanval

Het VN-hulpagentschap voor Palestijnen UNRWA bevestigt het ontslag van negen medewerkers die mogelijk betrokken bij de Hamas-aanslag van 7 oktober. Voor deelname van andere personeelsleden is geen bewijs.

Het VN-bureau voor intern toezicht OIOS is klaar met de doorlichting van negentien medewerkers die door Israël werden beschuldigd van deelname aan de aanval van 7 oktober. Voor negen personen kwam voor UNRWA voldoende bewijs naar boven om hun ontslag te rechtvaardigen.

Het onderzoek kwam er nadat de Israëlische veiligheidsdiensten meldden dat twaalf personeelsleden direct betrokken waren bij de aanslag en anderen indirecte hulp hadden verleend. Nadien voegden ze nog zeven namen toe aan de lijst van mogelijke betrokkenen.

Nadat het nieuws bekend raakte, zetten verschillende landen hun steun aan UNRWA stop. Het VN-agentschap biedt noodhulp aan Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook. Het levert drinkwater, voedsel, medisch materiaal, luiers, matrassen en dekens, maar baat ook scholen en klinieken uit. Ongeveer 1,9 miljoen Palestijnen verblijven in UNRWA-gebouwen of een van de acht vluchtelingenkampen.

Valse verklaringen

Details over de precieze rol van de mogelijk betrokken medewerkers zijn niet bekendgemaakt. 'Voor ons is elke deelname aan de aanvallen een enorm verraad van het soort werk dat we geacht worden te doen namens het Palestijnse volk', zei interimwoordvoerder Farhan Haq. De negen medewerkers waren al ontslagen.