Studenten UGent: ‘We bereiden deze bezetting al maanden voor’

Zowat 100 Gentse studenten bouwden in het Ufo-universiteitsgebouw een tentenkamp, safe space en solidaire keuken op. Al zeker tot woensdag blijven ze er eisen dat de UGent de banden met Israël breekt. Rector Rik Van de Walle stelt zijn communicatie bij en wil meer openheid bieden. ‘Maar hij komt wellicht te laat. De geest is uit de fles.’

‘De rector is in de VS? Daar is ook internet. Hij kan ons mailen.’ De plastic beker minestronesoep waar ze net van zou drinken, geeft ze aan een collega-activist. Voor studentenwoordvoerder Siska - ‘een schuilnaam, ter bescherming’ - is de afwezigheid van Rik Van de Walle tot eind deze week geen excuus om de studentenprotesten aan zijn universiteit te ontlopen. ‘Wie zoals hij digitalisering hoog in het vaandel draagt, vindt wel een manier om ons te bereiken.’

Met een honderdtal zijn ze, de studenten die van maandag tot woensdag het Universiteitsforum of Ufo-gebouw van de UGent willen bezetten. De coalitie Gent Students for Palestine/End Fossil Gent, die strijdt tegen 'de genocide in Gaza' en voor grotere klimaatambities, voert de actie aan. Na een halfjaar van open brieven, acties en stil protest eisen ze hun universiteit weer op. ‘Het is jammer dat dit nodig is’, zegt Siska. ‘We zijn allemaal studenten die moeten studeren. Maar de universiteit laat ons geen keuze. Ze antwoordt niet op onze eisen.’

De essentie Een honderdtal studenten bezet sinds maandag het Ufo-gebouw van de UGent.

Ze protesteren tegen de banden van de universiteit met Israëlische instellingen en eisen meer transparantie. Ook willen ze meer inspanningen tegen de klimaatverandering.

Rector Rik Van de Walle lijkt zijn communicatie bij te stellen. Hij wil meer openheid bieden.

In de raad van bestuur groeit het ongenoegen over zijn gebrekkige communicatie.

Wazige communicatie

Net als op campussen in de VS, Amsterdam en Parijs is in Gent het verwijt dat de universiteit banden onderhoudt met academische instellingen in Israël die de oorlog in Gaza steunen. Daar zijn sinds de Hamas-aanval op 7 oktober en de invasie van Israël 35.000 mensen overleden. De Gentse studenten eisen dat de universiteit alle Israëlische banden doorknipt.

‘In Gaza is er een genocide en de UGent is daaraan medeplichtig’, zegt doctoraatsstudente Arthemis Snijders. Samen met haar collega’s aan de faculteit politieke wetenschappen onderzocht ze de Israëlische relaties. ‘Tegenover het verlaten van bepaalde Europese onderzoeken staat een hoge boete. Dat is lastig. Maar sommige banden, zoals die met Tel Aviv University, zijn problematisch. Daarover is te weinig transparantie.’

Ik begrijp de studenten. Ze krijgen geen informatie. De communicatie is flou. Lid raad van bestuur UGent

Dat gevoel leeft niet alleen bij studenten. Ook in de raad van bestuur groeit het ongenoegen over het gebrek aan communicatie, zegt een welingelichte bron. ‘Ik begrijp de studenten. Ze krijgen geen informatie. De raad van bestuur komt nu negatief over, terwijl we net al veel doen, zelfs meer dan andere Vlaamse universiteiten. Maar de communicatie is flou.’

Intussen lijkt ook de rector tot dat inzicht te komen. Vorige week dinsdag reageerde Van de Walle op de open brief die ruim 150 medewerkers van de UGent schreven als steun aan de studenten. Maandagnacht - na het sluiten van deze krant - maakt hij meer details bekend over de Israëlische samenwerkingen die werden stopgezet, 'vaststellend dat daartoe een maatschappelijke nood is'. Al vreest het bestuurslid dat die openheid voor de studenten wellicht te laat komt. 'De geest is uit de fles.’

Safe space

Het enthousiasme waarmee de Ufo maandag werd omgebouwd tot een studentendorp lijkt dat aan te geven. 'Ik ga helpen waar het nodig is. Al zal dat niet 's nachts zijn, met twee kleine kinderen thuis', zegt Snijders, terwijl de tv-ploeg van de Arabische zender Al Jazeera passeert. 'Maar ik krijg hier fijne vibes. Een en al peace and love.'

Ik krijg hier fijne vibes. Een en al peace and love. Arthemis Snijders Doctoraatsstudent

Terwijl studenten met zwart-wit geblokte Palestijnse sjaals mooi in een rij hun campingtenten opbouwen, bakent een vijftal studenten met lakens en zitkussens een ruimte af: de safe space. ‘Hier kan je over gevoelige onderwerpen praten, even uitrusten of tot jezelf komen’, zegt een studente, die net als haar collega’s herkenbaar is aan een roze band om haar bovenarm.

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Aan de andere kant van de hal houden twee studentes in een geel fluohesje een infostand open. Wie wil, kan hier een contactpersoon opgeven voor als het tot een politie-interventie met arrestaties zou komen. ‘Maar dat gaat nooit gebeuren. We doen dit om op alles voorbereid te zijn.'

Dat is letterlijk te nemen, met opleidingen voor stewards en safe space-begeleiders, een kookteam en solidaire voedselbijdrages van organisaties en workshops en debatten. 'En ja, een opleiding tot perspersoon’, zegt Siska lachend. ‘We zijn hier al maanden mee bezig. We krijgen steun en advies van mensen met ervaring. Wie dat zijn, kan ik niet zeggen.’

'Boelzoekers'

Want de bezetting mag geen grimmig protest worden, klinkt het overal. ‘Hierbinnen zie ik dat niet gebeuren. Maar er kunnen ook boelzoekers van buitenaf komen’, zegt een steward die zich ‘In the near future’ laat noemen.

Vorig jaar kwam een studentenclub ons 's nachts intimideren. Ik sluit niet uit dat ze dit jaar een nieuwe poging wagen. Een steward bij de bezetting