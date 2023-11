Vijf dagen na de inwerkingtreding van de deal tussen Israël en Hamas bieden vrijgelaten gegijzelden een inkijk in zeven weken gevangenschap in de Gazastrook. Sommigen zaten in huizen, anderen in ondergrondse ruimtes. Net als de ruim 2 miljoen Gazanen voelden ze almaar meer de impact van de Israëlische blokkade.