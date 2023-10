Hoe onvoorwaardelijk is de steun en de sympathie voor Israël? Zowel in het Vlaams Parlement, de Kamer als op het Europese niveau blijkt hoe moeilijk de kwestie is. De onschuldige slachtoffers steunen en Hamas veroordelen is gemakkelijk. Maar daarachter schuilt het morele moeras over de rol van de Israëlische staat en de Palestijnse opstandelingen.