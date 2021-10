Pandora Papers: Solvay-telg stapt op bij Solvay en Solvac

De 62-jarige Bernard de Laguiche was een van de Solvay-telgen die opdook in de Pandora Papers en bij de constructies betrokken was.

Solvay-telg Bernard de Laguiche heeft ontslag genomen uit de raden van bestuur van de beursgenoteerde bedrijven Solvay en Solvac. Het ontslag 'om persoonlijke redenen' kwam er nadat ICIJ en De Tijd begin september vragen hadden gesteld aan de Laguiche over de gelekte Pandora Papers.

Dinsdag onthulde De Tijd samen met Le Soir, Knack en het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ dat verschillende Solvay-families constructies hebben opgezet in belastingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden en Panama. Daar herbergen ze al jaren hun aandelen in Solvay, een van de grootste bedrijven van ons land. Dat ontdekten we in ruim duizend documenten die zijn gelekt bij het trustkantoor dat de constructies hielp opzetten. Die gelekte documenten maken deel uit van de Pandora Papers, bijna 12 miljoen documenten die zijn gelekt bij 14 kantoren die zulke constructies opzetten.

Pandora Papers In de Pandora Papers zijn documenten gelekt van 14 kantoren die constructies in belastingparadijzen opzetten. Ze openen een doos van Pandora, met meer dan 11,9 miljoen bestanden over postbusvennootschappen in beruchte belastingparadijzen. Het gaat om 2,94 terabyte aan vertrouwelijke gegevens. De Panama Papers, waarbij de onthullingen beperkt bleven tot één advocatenkantoor in Panama, leidden vijf jaar geleden tot een stortvloed aan financiële schandalen over de hele wereld. Samen met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ en ruim 600 journalisten van 150 media over de hele wereld onderzocht De Tijd maandenlang de documenten van de Pandora Papers. Het is de grootste samenwerking in de journalistieke geschiedenis. Met de hulp van Knack en Le Soir doorploegden we meer dan 33.700 bestanden die naar België verwezen. We kwamen 1.217 Belgen of inwoners van ons land op het spoor, die in totaal 1.215 postbusvennootschappen en trusts lieten oprichten in belastingparadijzen. Lees alle artikels op www.tijd.be/pandora

De nu 62-jarige Bernard de Laguiche was een van de Solvay-telgen die opdook in de Pandora Papers en bij de constructies betrokken was. Hij werkte al sinds 1987 voor Solvay en was van maart 2006 tot september 2013 de nummer twee van de groep, als CFO. Eind 2013 ruilde de Laguiche ons land voor een stek in Brazilië. Hij noemde een van zijn offshores op de Britse Maagdeneilanden zelfs naar zijn Braziliaanse boerderij Cagibi. Maar tot voor kort was de Laguiche ook nog altijd bestuurder bij de chemiegroep en gelegeerd bestuurder van Solvac. Dat laatste is het Belgische, beurs­genoteerde bedrijf waarvan veel Solvay-afstammelingen aandeelhouder zijn en dat meer dan 30 procent van het kapitaal in Solvay bezit.

Lees Meer De offshoregeheimen van de Solvay-dynastie

Al vanaf 2 september mailde ICIJ samen met De Tijd een reeks vragen door naar de Laguiche, die ook telkens antwoorden terugstuurde. Maar nu blijkt hij kort voor de publicaties van onze Pandora Papers-artikels ontslag te hebben genomen bij zowel Solvay als Solvac. Op de website van Solvay staat te lezen dat zijn beslissing al op 24 september is ingegaan. Op de site van Solvac staat te lezen dat de raad van bestuur op 27 september akte nam van zijn beslissing.

Strikt persoonlijke redenen

De Laguiche bevestigt dat hij 'op basis van strikt persoonlijke redenen' is opgestapt uit de raden van bestuur van Solvay en Solvac. 'Maar wat de modaliteiten daarvan betreft, verwijs ik u door naar de betrokken bedrijven', luidt het. Solvay geeft geen commentaar. Bij Solvac is ook alleen te horen dat de raad van bestuur akte heeft genomen van de beslissing van de Laguiche.

In zijn vorige reacties op de uitgelekte constructies verklaarde de Laguiche dat hij al zijn transacties met Solvay- en Solvac-aandelen heeft aangegeven als de wet dat vereiste. Hij wees er ook op dat hij in 2013 België verliet en dat de Belgische Kaaimantaks, die de aangifte van structuren in belastingparadijzen verplicht maakt, pas in 2015 is ingevoerd.

Ik ben altijd mijn verplichtingen tegenover de belastingautoriteiten nagekomen. Op de dividenden die ik op Solvay-aandelen ontving, is roerende voorheffing betaald. Bernard de Laguiche Bestuurder Solvay en gedelegeerd bestuurder Solvac