Pandora Papers: Wat doen Elton John en Ringo Starr onder de palmbomen?

Enkele wereldbekende sterren zoals Elton John en Julio Iglesias halen wereldwijd de krantenkoppen omdat ze met postbusconstructies opduiken in de Pandora Papers. Maar wat blijkt precies uit hun gelekte documenten?

De 81-jarige Sir Richard Starkey, beter bekend onder zijn artiestennaam Ringo Starr, gaat schuil achter twee postbusvennootschappen op de Bahama’s. Die zijn opgezet om vastgoed te kopen, onder andere een woning in Los Angeles.

Lees Meer Pandora Papers leggen de offshoreconstructies van wereldleiders bloot

Maar de drummer van The Beatles, die een vermogen van zo’n 400 miljoen dollar heeft, heeft ook minstens vijf trusts in Panama opgezet. Drie , waarvan zijn kinderen de begunstigden zijn, herbergen levensverzekeringsovereenkomsten. In een andere trust heeft Ringo Starr inkomsten geparkeerd die hij haalde uit royalty’s en optredens. Op de vraag waarom hij zulke constructies gebruikt, wilden zijn woordvoerders niet antwoorden.

Het Duitse supermodel Claudia Schiffer (51) bezit zeker zes postbusconstructies op de Britse Maagdeneilanden. Ze heeft onder andere een trust opgezet waarmee haar fortuin wordt geïnvesteerd ten gunste van haar gezin en andere familieleden. Schiffer reageerde dat ze alle belastingregels naleeft in het Verenigd Koninkrijk, waar ze woont met de Britse filmregisseur Matthew Vaughn.

Mario Vargas Llosa blijkt nog een andere constructie op de Maagdeneilanden te hebben opgezet om zijn opbrengsten uit auteursrechten te investeren.

De 85-jarige Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa, die in 2010 de Nobelprijs voor Literatuur won, ontkende bij de Panama Papers, die verschenen in 2016, dat hij schuilging achter een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden. In de Pandora Papers, die gelekt zijn bij andere kantoren die zulke constructies opzetten, komt Llosa opnieuw voor. Hij blijkt nog een andere constructie op de Maagdeneilanden te hebben opgezet om zijn opbrengsten uit auteursrechten te investeren. Een woordvoerder van de schrijver bevestigde deze keer tegenover de Spaanse krant El País dat hij die offshore bezat, maar voegt eraan toe dat die correct is aangegeven bij de fiscus én dat ze in 2017 is opgedoekt.

Popicoon Elton John (74), die ruim half miljard dollar rijk zou zijn, bezit meer dan een dozijn postbusconstructies op de Britse Maagdeneilanden waar inkomsten naartoe stromen uit allerlei zakenactiviteiten. Onder andere de inkomsten die hij haalt uit een nieuw logo dat hij bedacht in 2017. De namen van zijn postbusconstructies verwijzen ook naar zijn realisaties, zoals WAB Lion King Ltd en HST Billy Elliot Ltd. Hij componeerde de muziek voor de producties ‘The Lion King’ en ‘Billy Elliot: The Musical’.

De offshorekampioen bij de celebrity’s in de Pandora Papers is de zanger Julio Iglesias.

Ook Elton John zegt dat hij correct belastingen betaalt in het Verenigd Koninkrijk en dat de constructies niet om fiscale redenen zijn opgezet. Al zien experts geen reden waarom Elton John niet al zijn inkomsten gewoon in het VK zou laten toestromen in vennootschappen die wel jaarrekeningen bekendmaken.

De offshorekampioen bij de celebrity’s in de Pandora Papers is de zanger Julio Iglesias. De Spanjaard met een geschat fortuin van 936 miljoen dollar liet meer dan 20 postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden oprichten. Daarvan zijn er acht gebruikt om vastgoed te kopen in en rond het Amerikaanse Miami. Iglesias antwoordde niet op de vragen van het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ.

Hoewel zonder twijfel ook belastingvoordelen gemoeid zijn met meerdere van deze constructies is het ook plausibel dat de wereldbekende sterren die ook gebruiken als een scherm om hun identiteit te verbergen als ze vastgoed kopen. Zo zouden hun fans niet kunnen achterhalen waar ze verblijven.