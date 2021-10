Solvay-families schuilen in belastingparadijzen

In de gelekte documenten staat te lezen hoe de Solvay-families er achter de schermen op hamerden dat hun postbusconstructies in belastingparadijzen niet zouden opduiken op het register tijdens de algemene vergaderingen van Solvay.

Meerdere Solvay-families hebben een kluwen van postbusconstructies opgezet in de beruchtste belastingparadijzen, zoals Panama en de Britse Maagdeneilanden. Ze hebben daar hun aandelen geparkeerd in de beursgenoteerde chemiegroep Solvay, een van de grootste bedrijven van ons land.

Dat blijkt uit de Pandora Papers, bijna 12 miljoen documenten die zijn uitgelekt bij 14 kantoren die zulke exotische constructies opzetten. Samen met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ en 150 media over de hele wereld voerde De Tijd maandenlang onderzoek naar de gelekte e-mails, contracten, certificaten en andere vertrouwelijke documenten. We kwamen 1.217 Belgen of inwoners van ons land op het spoor, onder wie telgen van de Solvay-families.

Pandora Papers In de Pandora Papers zijn documenten gelekt van 14 kantoren die constructies in belastingparadijzen opzetten. Ze openen een doos van Pandora, met meer dan 11,9 miljoen bestanden over postbusvennootschappen in beruchte belastingparadijzen. Het gaat om 2,94 terabyte aan vertrouwelijke gegevens. De Panama Papers, waarbij de onthullingen beperkt bleven tot één advocatenkantoor in Panama, leidden vijf jaar geleden tot een stortvloed aan financiële schandalen over de hele wereld. Samen met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ en ruim 600 journalisten van 150 media over de hele wereld onderzocht De Tijd maandenlang de documenten van de Pandora Papers. Het is de grootste samenwerking in de journalistieke geschiedenis. Met de hulp van Knack en Le Soir doorploegden we meer dan 33.700 bestanden die naar België verwezen. We kwamen 1.217 Belgen of inwoners van ons land op het spoor, die in totaal 1.215 postbusvennootschappen en trusts lieten oprichten in belastingparadijzen. Lees alle artikels op www.tijd.be/pandora

De (adellijke) Solvay-families die opduiken in de Pandora Papers, zoals Aubertin, de Laguiche en de Wangen de Geroldseck Aux Vosges, zijn allemaal nazaten van de broers Alfred en Ernest Solvay, die al in 1863 het chemiebedrijf Solvay oprichtten. Sommige familieleden die betrokken waren bij de constructies in belastingparadijzen bekleedden vroeger hoge functies in de chemiegroep.

Ze hebben samen honderdduizenden Solvay-aandelen, die tientallen miljoenen euro’s waard zijn, ondergebracht in een reeks postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden, met namen als Cagibi, Cenovis, Jumpy, Tibello en Niamee. Daar betaal je onder andere geen belastingen op de dividenden die er toestromen, terwijl je in ons land 30 procent roerende voorheffing betaalt. In één zo’n postbusvennootschap, opgericht in 2014, zat alleen al een investeringsportefeuille van zo’n 120 miljoen euro.

De families plaatsten boven die constructies op de Maagdeneilanden ook nog ‘trusts’ en ‘foundations’ in andere oorden, zoals Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Panama en Singapore. Ze schoven tussen de constructies, met namen als Florensa Trust, Melrose en Belmont Family Foundation, naargelang de regels veranderden en andere oorden nog meer waterdichte geheimhouding boden en fiscaal nog voordeliger waren. De begunstigde familieleden konden bij de stichtingen aankloppen als ze cash geld nodig hadden of als ze vastgoed wilden kopen met de opbrengsten, onder andere via rekeningen in Singapore.

Façades

Hoewel de families ontkennen dat de constructies om fiscale redenen zouden zijn opgezet, blijkt dat wel uit de gelekte documenten, zoals verslagen over meetings van de familieleden met hun Zwitserse adviseurs en vermogensbeheerders. De recentste documenten die zijn gelekt over de Solvay-families dateren van 2019.

De Pandora Papers leggen ook bloot hoe doorheen de jaren façades zijn opgeworpen. In de gelekte documenten staat te lezen hoe de Solvay-families er achter de schermen op hamerden dat de postbusconstructies niet zouden opduiken op het register tijdens de algemene vergaderingen van Solvay.