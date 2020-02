Bezettingsgraad bij Montea op record

Voor Montea was 2019 een grand cru-jaar. Het is er in geslaagd zijn vastgoedportefeuille met 150 miljoen euro uit te breiden.

Die portefeuille werd niet alleen fors groter in volume maar ook in waarde. Investeerders zijn bereid om steeds scherpere rendementen te aanvaarden, zeker voor logistiek vastgoed. Mede daardoor is de reële waarde van de portefeuille van Montea gestegen met 248 miljoen euro (+27 procent) tot 1, 159 miljard euro. Alleen al de bestaande portefeuille nam in waarde met 71 miljoen euro toe.

Geen leegstand

De groep uit Erembodegem is er in geslaagd de bezettingsgraad, die bijzonder belangrijk is voor de winst en de waardering van een vastgoedverhuurder, in het laatste kwartaal te verhogen van 98,6 procent naar 99,3 procent. Dat niveau werd nooit eerder bereikt. In Nederland en België is er geen leegstand. Enkel in één park in Frankrijk is dat nog het geval.