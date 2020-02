Cofinimmo gaat voor hoger dividend

Cofinimmo, de grootste gereglementeerde beursgenoteerde vastgoedgroep (GVV) van het land, gaat voor 2020 uit van een licht stijgende winst per aandeel (+4,2%) en een dito dividend (+3,6%)

Cofinimmo heeft in 2019 zijn aanwezigheid in de sector van het zorgvastgoed versterkt. Dat blijkt ook steeds meer uit de resultaten.

In één jaar investeerde het 491 miljoen euro in het segment van het zorgvastgoed, bijna vijfmaal de gemiddelde investering van de boekjaren voor 2018. Het aandeel in zorgvastgoed steeg in de portefeuille met 27 procent en vertegenwoordigt nu 56 procent van de totale portefeuille van 4,2 miljard euro (+14%).

De kantorentak wordt verder afgebouwd. Vorig jaar werd voor 73 miljoen euro aan kantoren in de gedecentraliseerde zone van Brussel verkocht.

De groep zag het nettoresultaat op de kernactiviteiten (sterk bepalend voor het dividend) stijgen van 145 naar 166 miljoen euro. Per aandeel gaf dat een toename van 6,55 euro naar 6,81 euro per aandeel. Dat is beter dan vooropgesteld, stelt het bedrijf. Herman van der Loos, de analist van Degroof Petercam, had wel gerekend op 6,85 euro per aandeel.