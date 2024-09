Een kleine week nadat de 22 miljard euro is vrijgekomen die vorig jaar in de fiscaal vriendelijke staatsbon werd geïnvesteerd, wachten enkele honderden spaarders nog op hun centen. Bij 'minder dan 0,4 procent van de gevallen' is er iets misgelopen bij de terugbetaling, valt te horen bij het Agentschap van de Schuld.