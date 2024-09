Langere wachttijden aan de telefoon, propvolle agenda’s bij agenten en toenemende ‘fear of missing out’ bij klanten: het is alle hens aan dek op de callcenters en kantoren van de Belgische banken nu de strijd om de staatsbonmiljarden in volle hevigheid woedt. ‘Waar is die artificiële intelligentie wanneer je ze echt nodig hebt?’