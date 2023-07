De vernietiging van de vergunning voor de ethaankraker van het chemiebedrijf Ineos zindert na. Politiek wordt geprobeerd het stikstofdecreet via het parlement alsnog goedgekeurd te krijgen, maar de chaos regeert. ‘Eén ding is zeker: als we plaats willen voor nieuwe investeringen, moet de rest minder uitstoten.’