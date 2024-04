Hoeveel kost een studentenkot?

Volgens onderzoek liggen de gemiddelde huurprijzen van studentenkoten in Vlaanderen het hoogst in Hasselt en Leuven. Antwerpen hinkt wat achterop.

De krapte aan studentenkoten had de jongste jaren zeker een impact op de huurprijzen, maar die lijken vooral de inflatie te volgen. Alle kosten inbegrepen ligt de gemiddelde huurprijs voor een kot in België op 565 euro per maand.

In hun jaarlijkse Kotkompas brengen de kotbeheerder Diggit Studentlife en de vastgoedadviseur Stadim de gemiddelde kotprijzen in kaart. Ze doen een marktanalyse en een onlinebevraging bij 1.500 Belgische studenten in oktober. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types kamer: zonder sanitair, met sanitair, en een studio. Boven op de huurprijs van een kot wordt de prijs inclusief alle kosten berekend.

Uit de jongste bevraging, op basis van gegevens in oktober 2023, blijkt dat de gemiddelde prijs voor een kamer in tien studentensteden in België gemiddeld op 470 euro uitkwam. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Over een periode van drie jaar gaat het om een stijging met 17,5 procent.

Als we ook rekening houden met de kosten, zoals die voor elektriciteit, water en internet, dan ligt de stijging nog iets hoger. De bijkomende kosten boven op de huurprijs zijn de voorbije drie jaar met ongeveer 38 procent gestegen, van 69 naar 95 euro. Volgens Stadim heeft dat enerzijds te maken met de fors gestegen energieprijzen, en anderzijds met het feit dat meer verhuurders overgeschakeld zijn naar een forfait in plaats van een effectieve afrekening. ‘Mogelijk resulteert dat in iets hogere kostenforfaits. Het voordeel is wel dat verrassingen voor de huurder in principe uitgesloten zijn’, luidt het in het rapport.

De gemiddeldes verbergen grote verschillen naargelang de kamer. Kijken we naar de prijzen inclusief alle kosten, dan kost de populairste variant, een gewone kamer zonder eigen sanitair, gemiddeld 475 euro. Een kamer met eigen sanitair kost gemiddeld 545 euro. Voor een eigen studio tellen studenten 565 euro neer. Ook tussen de regio’s zijn de verschillen groot. Waar in Vlaanderen en Wallonië een kamer zonder sanitair nog respectievelijk 470 en 460 euro kosten, is dat in Brussel 545 euro. Brussel is met meer dan 120.000 studenten nog steeds de belangrijkste studentenstad van het land.

545 euro Volgens het Kotkompas is de huurprijs van een studentenkot (zonder kosten) het hoogst in Brussel: 545 euro per maand.

Duurst in Leuven en Hasselt

Het Kotkompas geeft geen prijzen op stadsniveau, maar Stadim benadrukt dat de markt van de studentenkoten heel gefragmenteerd is, met grote lokale verschillen in vraag, aanbod en regelgeving. De huurprijzen kunnen daarom sterk variëren. Daarnaast hebben diverse factoren, eigen aan het gebouw of de specifieke locatie, een invloed op de prijs. Denk aan de afstand tot de faculteiten, de ligging binnen of buiten de studentenbuurt, de kwaliteit en oppervlakte van de kamer, en de voorzieningen.

Over de voorbije drie jaar lag de stijging van de huurprijs van een kamer gemiddeld 1 procent hoger dan de inflatie. Frederik Boumans Partner Stadim

De federatie van vastgoedmakelaars CIB publiceert wel prijzen op stadsniveau. Die zijn gebaseerd op meer dan 2.000 verhuringen van studentenkamers via een vastgoedkantoor. Volgens het onderzoek liggen de gemiddelde huurprijzen van studentenkoten in Vlaanderen het hoogst in Hasselt en Leuven. Antwerpen hinkt wat achterop.

‘De druk in Antwerpen laat zich duidelijk minder voelen dan in andere universiteitssteden. Opvallend is ook de prijsstijging in een niet-universiteitsstad als Brugge (+14%). Daar worden meer en meer (nieuwe) koten ontwikkeld om de druk in de universiteitssteden op te vangen, een tendens die zich ook in de prijs laat voelen. Eenzelfde fenomeen speelt in Kortrijk, al is de prijsstijging daar minder opvallend’, zegt communicatiedirecteur Kristophe Thijs.

Toekomst

De vraag is hoe de prijzen de komende jaren evolueren. Volgens Frederik Boumans, partner bij Stadim, volgen de huurprijzen van studentenkoten gemiddeld die van de inflatie. ‘Meer dan het aanbodtekort is de inflatie de drijvende kracht achter de huurprijzen van studentenkoten. Als we naar de voorbije drie jaar kijken, dan lag de stijging van de huurprijs van een kamer gemiddeld 1 procent hoger dan de inflatie. Tellen we daar ook de kosten bij, dan ligt de stijging van de huurprijs gemiddeld 3 à 4 procent hoger’, zegt hij.

‘De verhuurders zijn een heel divers publiek. Velen zijn naast investeerder ook maatschappelijk erg betrokken. We merken dat verschillende verhuurders vorig jaar niet volledig de inflatie hebben doorgerekend. Bovendien moet een investeerder rekening houden met een leegstandsrisico. Beter de kamer verhuren dan ze niet verhuurd krijgen’, zegt hij.

In Antwerpen leiden concepten zoals de Kotmadam-formule tot een groter aanbod. Frederik Boumans Partner Stadim

Dat leegstandsrisico is door de krapte van de markt wel beperkter geworden, maar er zitten verschillende initiatieven in de pijplijn die dat probleem aanpakken. ‘We noteerden vorig jaar in België 4.000 units in de pijplijn. Verder zie je initiatieven zoals de Kotmadam-formule in Antwerpen. Daarbij wordt een kamer in een woning verhuurd’, zegt Boumans. ‘Als vraag een aanbod meer in evenwicht komen, wordt dat leegstandsrisico veel belangrijker. Dan krijg je een situatie waarbij koten die niet voldoen gewoonweg niet verhuurd geraken.'