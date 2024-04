Op zoek naar een studentenkot? Dit moet u weten

De jaarlijkse jacht naar een studentenkot trekt zich op gang. Hoeveel kost een studentenkamer? En gelden specifieke huurregels? U leest het in ons dossier.

In studentensteden als Leuven, Gent of Antwerpen zie je ze momenteel geregeld passeren: ouders met zoon- of dochterlief, op zoek naar een kot voor het volgend academiejaar. Daarvoor moet u steeds dieper in de buidel tasten.

Hoeveel kost een studentenkot?

Alle kosten inbegrepen ligt de gemiddelde prijs van een kot in België op 565 euro per maand, blijkt uit het jaarlijkse Kotkompas van de kotenbeheerder Diggit Studentlife en de vastgoedadviseur Stadim. Uit de jongste bevraging, op basis van gegevens in oktober 2023, blijkt dat de gemiddelde huurprijs voor een kamer in tien studentensteden gemiddeld op 470 euro uitkwam. Over een periode van drie jaar gaat het om een stijging met 17,5 procent.

De bijkomende kosten boven op de huurprijs, zoals die voor elektriciteit, water en internet, stegen de voorbije drie jaar met ongeveer 38 procent, van 69 naar 95 euro.

Huurt of koopt u het best een studentenkamer?

Als u huur weggegooid geld vindt, kunt u een studentenkamer of -woning kopen. Een moderne kamer in Leuven of Gent kost wel al snel 100.000 euro en dat kan oplopen tot 200.000 euro en meer. Daarbovenop komt nog de registratiebelasting. Sinds de jongste fiscale hervorming is die voor tweede verblijven en investeringspanden in Vlaanderen gestegen van 10 naar 12 procent.

U moet rekening houden met scherpe regels. Wilt u in Leuven, Gent, Antwerpen of Brussel meerdere kamers in één woning verhuren, dan is een omgevings­vergunning van de overheid nodig voor de opsplitsing in aparte wooneenheden.

Hoeveel kost een student?

Op kot gaan, of thuis blijven en pendelen naar de universiteit of hogeschool? Die keuze maken veel scholieren (en hun ouders) nu. Het prijskaartje verschilt: terwijl een student zonder beurs die op kot zit dit academiejaar 16.332 euro kost, moet u voor een pendelstudent 10.790 euro neertellen.

Welke spelregels moet u volgen bij de huur van een kot?

Voor het huren van een studentenkot gelden in Vlaanderen specifieke regels, die hier en daar afwijken van de gewone woninghuur.

Titel 3 van het Vlaams Woninghuurdecreet gaat daarover en is bedoeld voor huurovereenkomsten van na 1 januari 2019, gesloten door studenten die hun hoofdverblijfplaats bij hun ouders houden.

Niet elke kamer kan zomaar worden verhuurd als studentenkot.

Het decreet stelt onder meer dat de verhuurder en de huurder in de studentenhuurovereenkomst een all-inhuurprijs moeten vastleggen die alle kosten en lasten omvat, met uitzondering van het verbruik van energie, water en telecom.

Aan welke normen moet een studentenkot voldoen?

Niet elke kamer kan zomaar worden verhuurd als studentenkot. Er zijn kwaliteitsvereisten waarmee u rekening moet houden.

Een eenpersoonskamer moet een oppervlakte van minstens 12 vierkante meter hebben en er mag ook maar één persoon in een kamer wonen. Elke kamer moet een individuele wastafel met warm water hebben en er moeten voldoende gemeenschappelijke functies - bad of douche, toilet en keuken - aanwezig zijn.

Moet ik een extra brandverzekering afsluiten?

Op kot gaan brengt voor kotstudenten extra verantwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten hun eigen eten klaarmaken, maar zijn ook verantwoordelijk voor schade die ze aanrichten. Moet daarvoor een extra verzekering worden afgesloten, of volstaat de verzekering van hun ouders?

Mag ik mijn kot onderverhuren?

Er kunnen verschillende redenen zijn om als student een bepaalde periode geen gebruik te maken van uw kot. Bijvoorbeeld als u deelneemt aan een uitwisselingsprogramma of als u een stage doet een eind weg van de universiteitsstad waar u studeert.