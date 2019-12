Beloftes voor 2020: de elektrische auto onder stroom

Carlos Ghosn, de toenmalige topman van de autoconstructeurs Renault en Nissan, maakte zich 12 jaar geleden sterk dat de elektrische wagen aan de vooravond van de grote doorbraak stond. ‘Tegen 2020 zal 10 procent van de wereldwijde autoverkoop elektrisch zijn’, voorspelde hij in 2008 tijdens het autosalon van Los Angeles.

Zijn befaamde voorspelling werd het startschot voor Renault en Nissan om miljarden te investeren in de ontwikkeling van elektrische wagens.

Intussen is Ghosn van zijn troon gevallen. Hij moest vorig jaar opstappen wegens zijn betrokkenheid in een fraudezaak en zijn voorspelling bleek een totale misser. Hoewel de verkoop van elektrische wagens elk jaar groeit, is een marktaandeel van 10 procent nog lang niet binnen bereik. In de eerste negen maanden van 2019 werden wereldwijd 1,6 miljoen volledig elektrische wagens verkocht. Het marktaandeel bleef daarmee hangen op 2,3 procent.

Met de Renault Zoe en de Nissan Leaf was Ghosn jarenlang voorloper in een markt die voor de elektrische auto nog niet klaar bleek. Het doel was in 2016 met de Franse en Japanse autobouwer de kaap te overschrijden van wereldwijd 1,5 miljoen verkochte elektrische wagens. Maar samen zaten ze eind vorig jaar nog niet aan de helft van dat cijfer. Ghosn verwees naar het ontbreken van de laadinfrastructuur voor de tragere doorbraak. ‘Niet de prijs maar de infrastructuur is het hoofdprobleem’, zei hij acht jaar geleden in Financial Times. ‘Ik zou ook geen benzinewagen kopen als er geen benzinestations zijn.’

Te vroeg gepiekt

Nissan en Renault lijken niet beloond te worden voor hun pioniersrol. Nissan valt dit jaar uit de top vijf van grootste verkopers van elektrische wagens, en van de tien populairste elektrische modellen wereldwijd is de Nissan Leaf de enige waarvan de verkoop afneemt.

De andere grote constructeurs, geïnspireerd door het succes van Tesla, zetten hun elektrisch offensief in. Volkswagen, de grootste autobouwer ter wereld, wil 70 elektrische modellen op de markt brengen en tegen 2028 22 miljoen elektrische wagens verkopen. De verkoop moet daarvoor elk jaar met 59 procent groeien. De eerste grote test is in 2020, als met de ID.3 de eerste elektrische Volkswagen van de nieuwe generatie op de markt komt.