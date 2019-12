Zo speel je Fortnite en word je geitenboer: de beste videoreportages van 2019

Van bevriezen aan min 60 graden tot een marathon lopen in 50 seconden, dit zijn de beste reportages die ons videoteam in 2019 heeft geproduceerd.

Op zoek naar oplossingen in Poupehan

Net na de jaarwisseling trekt De Tijd zich even terug in het Ardeense dorpje Poupehan. Het is de plek waar Fons Verplaetse, ex-gouverneur van de Nationale Bank, een buitenverblijf heeft. Verplaetse, Wilfried Martens, Jef Houthuys en Hubert Detremmerie plannen er in de vroege jaren ’80 het Belgisch economisch herstel, inclusief devaluatie van de Belgische Frank. In 2019 keert De Tijd voor het derde jaar op rij met vier duo’s terug naar Poupehan op zoek naar oplossingen voor de problemen in ons land.

Terug naar Poupehan 2019

Redacteur Ben leert Fortnite spelen

Gamers zullen zich 2019 herinneren als het jaar waarin de online game Fortnite even verdwijnt in een (digitaal) zwart gat om daarna in een 2.0 versie herboren weer tevoorschijn te komen. Journalist Ben Serrure stortte zich een paar maand eerder vol overgave op het Fortnite fenomeen maar moest tot zijn diepe teleurstelling vaststellen dat zijn talenten elders liggen.

Redacteur Ben speelt Fortnite: 'Ik ben gewoon een sukkel in dit spel'

Met de CEO van Axa België op de fiets

In het voorjaar lanceert De Tijd ‘Het grote filerapport’, een dossier waarin we de Belgische mobiliteitsknoop in kaart brengen en proberen ontwarren. Journalist Henk Dheedene springt samen met Jef Van In, de CEO van Axa België, op de fiets en volgt hem tijdens zijn rit naar het werk van Hove naar Brussel. Haalt Van In zijn ochtendvergadering om half negen in Brussel? Het antwoord vindt u hieronder.

'Ook op het fietspad staan al files' - Jef Van In, CEO AXA België

Afkoelen op de koudste plek van België

De zomer van 2019 is er één met uitzonderlijk hoge temperaturen. De Tijd gaat op zoek naar verkoeling in de koudste plek van België, een industriële vriesinstallatie in de Antwerpse Kempen. Bij een temperatuur van min 60 graden celsius toont de eigenaar welk product er nu precies aan zo’n koude temperaturen moet opgeslagen worden.

Koudste plek van België: bij dit bedrijf is het min 60 graden Celsius

Ondernemer wordt geitenboer in Limburg

‘Vroeger had ik vakbonden, nu 3.000 geiten. Beide mekkeren wel eens.’ Zo vertelt Limburger Ivan Konings over zijn carriereswitch van telecom-ondernemer naar geitenboer. Hij neemt ons mee voor een rondleiding op zijn boerderij en toont hoe China de vraag naar geitenmelk in Europa de hoogte in stuurt.

‘Vroeger had ik de vakbonden, nu 3.000 geiten die mekkeren'

Onze redacteur loopt een mini-marathon

Eliud Kipchoge schrijft in 2019 geschiedenis als de eerste mens ooit die een marathon loopt onder de twee uur. Journalist Roel Verrycken, zelf gepassioneerd loper, wil zichzelf op de proef stellen. Hoe lang kan hij het looptempo van Kipchoge aan? We trekken naar de Bakala Academy in Leuven en doen de test.

Loopt onze redacteur even snel als de beste marathonloper?

Hoe aerodynamisch is een journalist?

In 2019 breekt Victor Campenaerts in Mexico het werelduurrecord. Hoe heeft hij dat gedaan? Fortnite spelen was niet zijn sterkste kant maar misschien zit er wel een geboren tijdrijder in journalist Ben Serrure? In een state-of-the-art windtunnel probeert hij met de hulp van technologie de geheimen van Victor Campenaerts te ontsluieren.