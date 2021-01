'Illusie dat Europa neutraal kan blijven in Tweede Koude Oorlog'

'Europa zit volop in een lange winterreis, die nog lang niet voorbij is.' Op het nieuwjaarsevent van De Tijd klonk historicus Niall Ferguson weinig vrolijk over de toekomst van het oude continent.

Hoe ziet de toekomst van Europa eruit, te midden van een coronapandemie, een turbulente Amerikaanse machtsoverdracht en de onstuitbare opmars van China? De centrale vraag van het virtuele nieuwjaarsevent van Mediafin, de uitgever van De Tijd en L'Echo, ontlokte gastspreker Niall Ferguson donderdagavond vooral grote bedenkingen. 'Europa zit volop in een lange winterreis, die nog lang niet voorbij is', meent de vooraanstaande Schotse historicus en conservatief denker, een verwijzing naar de liederencyclus van de Oostenrijkse componist Franz Schubert.

Corona-fiasco

Wat corona betreft: elke Europese zelfgenoegzaamheid met de torenhoge sterftecijfers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is volgens Ferguson ongepast. 'Als je kijkt naar het aantal doden per miljoen inwoners, is België een van de hardst getroffen landen, enkel Gibraltar en San Marino doen nog slechter.'

De harde lockdownmaatregelen die de Europese landen vorig jaar namen, en dezer dagen opnieuw hanteren, hadden dan weer vermeden kunnen worden. 'Westerse democratieën waren, ondanks alle waarschuwingen, pijnlijk onvoorbereid in vergelijking met Taiwan, Zuid-Korea en andere Aziatische landen, die lessen trokken uit eerdere SARS- en MERS-uitbraken. En meteen inzetten op tests, contacttracing en isolatie van getroffen burgers, waardoor een complete lockdown onnodig was.'

En dan zijn er nu de grote problemen met de aankoop en uitrol van vaccins in Europa, die Ferguson als een 'fiasco' omschrijft. 'In Israël is al meer dan 30 procent van de bevolking gevaccineerd, in de Verenigde Arabische Emiraten 24 procent, in het VK 10 procent. Bahrein en de VS zitten rond 9 procent, de EU aan amper 2 procent.' Scherp gesteld: 'De traagheid waarmee Europese regeringen het vaccin probeerden te verkrijgen, is een klassiek voorbeeld van de logge bureaucratie die veel brexiteers al jaren aanklaagden.'

Fergusons grote conclusie: 'Europese integratie mag geen Europese centralisatie zijn, wat helaas wel de tendens is. Als je kijkt naar de recentse crisissen - de financiële crisis, de migratiecrisis, en nu de coronacrisis - kun je niet anders dan wijzen op slechte beslissingen van het centraal gezag, of van de grootste lidstaten. Ik vier de brexit niet. Ik vier wel het bewijs dat gedecentraliseerde besluitvorming verkiesbaar is. Wat trouwens ook een reden is waarom we het Chinese politieke systeem niet moeten bewierroken, zoals sommigen schijnen te doen.'

Tweede Koude Oorlog

Die besluiteloosheid dreigt Europa ook parten te spelen in wat Ferguson omschrijft als 'een wereld die gedomineerd wordt door een tweede Koude Oorlog, door een strijd om economische, technologische en strategische dominatie tussen de VS en China. In de eerste Koude Oorlog had je de niet-gebonden landen zoals India en Joegoslavië. Peilingen tonen nu aan dat veel Europeanen in deze Koude Oorlog 2 geen kant willen kiezen.'

Ferguson: 'Er is een wijdverspreid geloof in Europa dat het Amerikaanse politieke systeem gebroken is. En, waar de eerste Koude Oorlog een transatlantische fenomeen was met Berlijn als frontlinie, geldt deze tweede Koude Oorlog als een trans-Pacifisch conflict waarbij Europa strategisch veel minder belangrijk is.'

Toch ziet Ferguson een kentering. Het recente Europese handelsverdrag met China kwam er vooral door 'een generatie leiders, Angela Merkel voorop, die goede relaties met China willen, maar weldra van het toneel verdwijnen. Hun opvolgers zullen een pak meer sceptische havikken zijn jegens China.'

Chinees Tsjernobyl

Dat is volgens Ferguson ook nodig. De reputatieschade van de coronacrisis, die in China begon, ziet hij als enorm voor de communistische volksrepubliek. Hij vergelijkt de pandemie zelfs met wat de kernramp van Tsjernobyl voor de Sovjet-Unie betekende: 'Vier jaar na Tsjernobyl stortte de Sovjet-Unie in. Ik denk dat de komende tien jaar ook grote problemen zullen ontstaan voor de stabiliteit van China.'

Europese leiders hoeven zich geen illusies te maken: ook nu Joe Biden het Witte Huis van Donald Trump heeft overgenomen, zal de Amerikaanse kritiek op China groot blijven. En ook op Europa, als dat de koers van Washington niet volgt. 'Hoezeer je Trump ook haat, en de meeste Europeanen deden dat, hij veranderde onherroepelijk het Amerikaanse beleid inzake China en handel. De regering-Biden zal dat niet veranderen.'

Wat dat betekent voor de trans-Atlantische relaties, die onder Trump fel bekoelden? 'Op vlak van stijl zal de verstandhouding veel beter zijn. Maar achter de mooie woorden blijven de problemen aanwezig. Trump had gelijk dat Europese NAVO-lidstaten te weinig betalen voor hun veiligheid. En wat China betreft: als Europa neutraal wil blijven, zal de relatie met de VS snel weer onder druk komen. Echt grote beterschap voorspel ik dan ook niet.'

