Na Trump wil Europa meer zijn dan cheerleader van VS...

Na vier chaotische jaren is een normalisering van de handel met de Verenigde Staten in zicht. Maar de Trump-factor blijft spelen, zowel intern in Europa als in de zoektocht naar een geopolitiek plekje onder de zon.

Larry Summers, ex-minister van Financiën van Bill Clinton, beloofde de ministers van Financiën van de eurozone maandag ‘nieuwe trans-Atlantische warmte’. En de kersverse Amerikaanse klimaatgezant John Kerry overlegde vrijdag al met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de gezamenlijke strijd tegen de klimaatverandering. Het enthousiasme aan beide kanten van de oceaan over een terugkeer naar normale relaties is duidelijk groot.

The Future of Europe ©Filip Ysenbaert Joe Biden is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Wat betekent dat voor de relatie tussen zijn land en de Europese Unie? Zal er na de moeilijke jaren onder Trump een nieuwe Atlantische alliantie ontstaan? Hoe beïnvloedt de nieuwe president met andere woorden de toekomst van Europa? In de reeks ‘The Future of Europe’ gaat De Tijd op zoek naar de antwoorden op die vragen. Tot donderdag 28 januari gaan we aan de slag met de thema’s democratie, handel, technologie, veiligheid en klimaat.

Dat is niet verwonderlijk. Europa is al decennia een geestesgenoot en trouwe partner van de VS, onder meer in de NAVO. Economisch zijn de Europese Unie en de VS goed voor bijna 30 procent van de wereldhandel in goederen en bijna 40 procent van die in diensten. In 2019 had Europa een overschot van 152,4 miljard euro op de totale goederenhandel van 616,4 miljard euro met de VS, voor diensten bedroeg het overschot 106 miljard euro.

Invoerheffingen

Niet dat het altijd koek en ei was. Vorige presidenten morden over het gemak waarmee Europa op Amerikaanse bescherming rekende. En de geschiedenis van handelsfricties is lang. Het conflict over de subsidies aan de vliegtuigbouwers Boeing en Airbus speelt nog steeds. De VS en Europa mochten in 2020, na 14 jaar procederen, sancties opleggen van de Wereldhandelsorganisatie en deden dat ook.

Europa hoopt dat Joe Biden bereid is die wederzijdse invoerheffingen weg te gommen. De kans is reëel. Maar de voorbije vier chaotische jaren onder president Donald Trump laten sporen na. De Amerikaanse politiek is kwetsbaar: over vier jaar kan dit opnieuw gebeuren.

Vooral Trumps vijandigheid tegen Europa zindert na. Net als andere bondgenoten kreeg Europa invoertarieven opgelegd voor staal en aluminium, met als argument dat de Amerikaanse nationale veiligheid werd bedreigd. Trump dreigde ook geregeld met invoertarieven op Duitse auto’s.

Assertiever

De Amerikaanse intimidatie sterkte het besef dat Europa zijn economisch gewicht beter moet uitspelen. Vertrouwen op de Amerikaanse paraplu is geen optie meer. Strategische autonomie is nu een breed gedragen Europese geopolitieke ambitie.

De toon tegenover de VS wordt assertiever dan vroeger, ondanks de hartelijker relaties. Europa werpt zelfs de euro in de strijd om de Amerikaanse dominantie op het wereldtoneel te counteren. De dollar is de munt waarin wereldwijd olieprijzen worden uitgedrukt. Europa wil dat de euro de referentiemunt wordt voor groene technologie zoals waterstof.

Tegelijk wil Europa de eigen bedrijven beschermen tegen de gevolgen van Amerikaanse sancties en rechtshulp bieden als ze worden geblokkeerd. Trumps sancties tegen Iran maakten ook Europese bedrijven het leven zuur, omdat het internationale bankwezen in dollar werkt.

Meer meegaandheid

Natuurlijk blijft een hechte samenwerking met de VS hoog op de Europese agenda, onder andere voor nieuwe klimaatnormen en een CO2-taks aan de grens. Ook in de aanpak van big tech hoopt Europa op meer meegaandheid bij Biden.

Biden meekrijgen in het multilaterale handelsoverleg en de blokkering van het beroepshof van de Wereldhandelsorganisatie opheffen zijn Europese prioriteiten. Als Biden internationaal geen politiek kapitaal wil verliezen, spreekt hij het best zo snel mogelijk zijn voorkeur uit voor de Nigeriaanse Nogozi Okonjo-Iweala als directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie. Haar benoeming werd in oktober tegengehouden door Trump.

Biden zal het eerste jaar vooral bezig zijn met het helen van de tweedeling in eigen land. Zijn keuze voor Katherine Tai als handelsgezant bevestigt het beperkte animo voor nieuwe handelsakkoorden. Bovendien staat niet Europa als eerste op de to-dolijst. Ook na Trump kijken de VS vooral naar China. Daar ligt een mogelijke breuklijn, net omwille van de Europese strategische autonomie.

Branie

Europa wordt wellicht verondersteld de Amerikaanse aanpak te steunen - lees: hetzelfde te doen als de VS. De boze reactie van Washington op het investeringsakkoord dat Europa net voor Nieuwjaar met China sloot, is daar een belangrijke uiting van. Europa wil accenten kunnen leggen en op voet van gelijkheid spelen met de VS. ‘We willen niet de rol van cheerleader’, zeggen Europese diplomaten.