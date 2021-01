‘Zonder de VS is Europa zonder verdediging'...

Met Joe Biden aan het roer zal Europa snel weer verliefd worden op de Verenigde Staten. Gezien de koude oorlog tussen de Amerikanen en de Chinezen is er ook geen andere keuze, zegt de spraakmakende Schotse historicus Niall Ferguson.

Meer dan tien maanden al praten we bijna exclusief via een scherm, en nog hebben we het videobellen niet feilloos onder de knie. Als Niall Ferguson probeert te connecteren, maakt een hels gepiep en gekraak elke vorm van conversatie onmogelijk. Pas na enkele minuten van nerveuze pogingen en gebarentaal kunnen we. De keuze voor een minder bekende videobeldienst was misschien toch niet de beste. ‘Dit is dus precies waarom Zoom zo veel geld verdient’, is het eerste verstaanbare dat we Ferguson horen zeggen.

Niall Ferguson (56) is geboren in Glasgow. Hij is als economisch historicus verbonden aan Hoover Institution, een conservatieve denktank aan Stanford University in Californië. Hij schreef al 15 boeken en is columnist bij Bloomberg Opinion. Hij is getrouwd met de Somalisch-Amerikaans-Nederlandse politica en schrijfster Ayaan Hirsi Ali, en vader van vijf.

De 56-jarige Schotse historicus, in geruite debardeur en nippend van een theekopje, praat vanuit zijn huis in de Rocky Mountains. Hij is verbonden aan de universiteit van Stanford in Californië maar zit de pandemie uit in zijn tweede verblijf in de bergen. De precieze locatie houdt hij het liefst vaag. Om veiligheidsredenen. Zijn vrouw, de Nederlandse ex-politica en schrijfster Ayaan Hirsi Ali, loopt nog altijd gevaar vanwege haar uitgesproken islamkritiek. ‘Laat ons het erop houden dat het hier een ideale plek is voor deze tijd, want heel dun bevolkt.’

Ferguson is een van de favoriete orakels en opiniemakers van de Davoselite. Hij schrijft boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen - van het leven van Henry Kissinger tot de geschiedenis van geld - en heeft een wekelijkse column die in kranten uit alle windstreken verschijnt. Hoewel every inch een Schotse gentleman - met een accent dat kan wedijveren met dat van wijlen Sean Connery - staat hij met zijn conservatief gezinde opinies bekend als tegendraads. Op Twitter laat hij geen kans onbenut om te verkondigen dat hij een gebeurtenis correct heeft voorspeld.

Hij kan er nochtans ook een eind naast zitten, zo blijkt. Amper een uur na ons gesprek zien we samen met de rest van de wereld live op televisie hoe de door Trump opgehitste meute het Capitool bestormt en binnendringt. Ferguson had ons net nog verteld dat hij van de aangekondigde betoging weinig verwachtte.

Veel van zijn collega’s waarschuwden de voorbije jaren voor existentiële bedreigingen voor de Amerikaanse democratie onder Trump, maar daar deed Ferguson nooit aan mee. ‘Ik heb altijd gedacht: chill. Het systeem is hiervoor ontworpen. De founders hebben de grondwet opgesteld vanuit de gedachte dat een demagoog president kan worden. Uiteraard zat Trump vol slechte intenties. Maar het is opvallend hoe weinig hij ermee heeft bereikt. Telkens als hij iets grotesks probeerde, heeft hij gefaald. Het systeem was Trump-proof.’

Als we Ferguson terugbellen, de dag na de inauguratie van Joe Biden, blijft hij bij zijn punt. ‘Als er echt een probleem was, zou die eedaflegging niet zo vlot zijn verlopen. Trump heeft een vreselijke vergissing begaan door de verkiezing te proberen te betwisten, en niets heeft zijn reputatie meer beschadigd dan de even chaotische als futiele gebeurtenissen van 6 januari. Een minderheid van de Republikeinen steunde de bezetting, maar dat is evenmin een systemisch probleem. Het is niet zo dat er een volgehouden trumpistische campagne is om de Amerikaanse democratie te destabiliseren. Veel van de waanzin geïnspireerd door de QAnon-samenzwering is nu stilaan wel afgelopen. Mijn gevoel is dat het trumpisme en QAnon sneller dan mensen verwachten uitdoven.’

In de post-pandemische wereld zal Europa alleen macht halen uit het feit dat het techbedrijven reguleert.

‘Trouwens,’ vult Ferguson aan, ‘de echte coup van die week was die van de big tech. Die heeft feitelijk de president gecanceld van sociale media. Ik had een grote confrontatie tussen de Amerikaanse overheid en Silicon Valley voorspeld. De regering-Trump heeft gefaald de macht van die bedrijven te limiteren. En de ware omvang van die macht werd onmiddellijk na 6 januari onthuld. Quite astonishing. En gek dat de Democraten daarvoor applaudisseren. Het kan niet juist zijn dat de toegang tot het internet, het nieuwe publieke marktplein, wordt gecontroleerd door een handvol miljardairs.’

Hij vindt ook dat het met de extreme polarisatie nog meevalt. ‘Het kiespubliek heeft een duidelijke boodschap gestuurd in november: ze verkiezen het centrum. Ze hebben Trump weggestemd, zonder een blauwe golf te leveren. En ik denk dat het nettoresultaat van dit alles centristisch is. Biden is de verpersoonlijking van het politieke centrum.’

Trumps presidentschap is voorbij. Het waren vier jaar met veel chaos en drama. Wat is onder hem wel goed gegaan?

Niall Ferguson: ‘Uiteindelijk is een president geen koning, hij zit een heel grote bureaucratie voor. En niet iedereen in de regering-Trump was een idioot. Op het vlak van buitenlands beleid ging de regering-Obama in haar tweede termijn flink uit de bocht, in de relatie met China en in het Midden-Oosten. En de regering-Trump heeft dat in beide regio’s verbeterd. Harder voor China, al waren de tarieven niet de slimste methodes. En in het Midden-Oosten was het de juiste beslissing om de Iran-deal te verlaten en te focussen op een akkoord tussen Israël en de Saoedi’s. Daar heeft Trump weinig krediet voor gekregen.’

‘Maar zijn gedrag was natuurlijk verwerpelijk. De dagen dat Trump zich presidentieel gedroeg zijn op de vingers van twee handen te tellen. De rest was een grimmige komedie. Ik heb hard mijn best gedaan om hem nooit te moeten ontmoeten.’

Kunnen we, nu Biden aan de macht is, een onmiddellijke terugkeer naar de wereldorde pre-Trump verwachten?

Ferguson: ‘De toon wordt opvallend anders. Maar de inhoud niet. Onder Obama waren de VS veel te soft voor China, naar die situatie kan je niet gewoon terugkeren. Dat laat het team van Biden ook al uitschijnen. Ik denk niet dat de handelsoorlog gewoon stopt en dat de techoorlog voorbij is. Tegenover China kan de nieuwe regering weleens harder zijn. Antony Blinken, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, heeft zijn afkeer al laten blijken over de arrestaties van de oppositieleden in Hongkong. Trump heeft zich nooit echt wat aangetrokken van mensenrechten, maar Democraten doen dat wel doorgaans. Dus ik denk dat we meer gaan horen over Hongkong en zelfs Xinjiang.’

Met andere woorden: de tweede koude oorlog, die de VS en China volgens u al even voeren, gaat gewoon door?

Ferguson: ‘Ja. Veel mensen zien traag in dat we in deze situatie zitten, maar dit is wel degelijk een tweede koude oorlog. Ik krijg meer gehoor voor dat argument in China dan in de VS, waar men langzaam uit de ontkenningsfase komt.’

Waarom is het een koude oorlog?

Ferguson: ‘Kijk, de Chinese en de Amerikaanse economie waren verbonden als een Siamese tweeling, een situatie die ik ‘Chimerica’ heb genoemd. Maar het was nooit een duurzame relatie. De voordelen waren groter voor China dan voor de VS, waardoor er ooit wel politieke revolte in de VS moest komen. En in China kwam Xi Jinping, onder wie het land een steeds openlijkere, agressievere geopolitieke strategie ging volgen.’

Ik geloof niet dat de Verenigde Staten zo verdeeld zijn als journalisten graag zeggen. Niall Ferguson Historicus en opiniemaker

‘Daar ligt de oorsprong van de tweede koude oorlog: het expliciete doel om te rivaliseren met de VS, vooral in Zuidoost-Azië. Gewone Amerikanen gingen zich realiseren dat ze genaaid werden door China, en beide politieke partijen zagen in dat China ideologisch, economisch, geopolitiek en technologisch een bedreiging was. Onder Trump werden de Amerikanen wakker bij het feit dat ze tegenover een vijand stonden. Dat zal met Biden niet veranderen. In de eerste Koude Oorlog maakte het ook niet uit of er een Republikein of een Democraat in het Witte Huis zat.’

Hoe kan Europa standhouden in deze situatie, opnieuw gekneld tussen twee machtsblokken?

Ferguson: ‘De tijd dat de EU hoopte neutraal te blijven en toch goede banden met China te behouden, is voorbij.’

‘Helemaal aan het einde van 2020 tekenden de EU en China een groot investeringsakkoord. Maar daarop zullen we terugkijken als een deal van Merkel, vlak voor het tij in de relaties keerde. Europese politici zien China steeds meer als wat het echt is: een totalitair regime, een staat met één partij met een dictatoriale marxist- leninist aan de top, en een land dat geen zier geeft om mensenrechten en mensen in concentratiekampen plaatst en hun cultuur uitvaagt als het dat wil.’

The Future of Europe ©Filip Ysenbaert Joe Biden is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Wat betekent dat voor de relatie tussen zijn land en de Europese Unie? Zal er na de moeilijke jaren onder Trump een nieuwe Atlantische alliantie ontstaan? Hoe beïnvloedt de nieuwe president met andere woorden de toekomst van Europa? In de reeks ‘The Future of Europe’ gaat De Tijd op zoek naar de antwoorden op die vragen. Tot donderdag 28 januari gaan we aan de slag met de thema’s democratie, handel, technologie, veiligheid en klimaat.

‘Sommigen onder ons zeggen dat al een tijdje over China, en het is nu wat moeilijker geworden het te ontkennen. En Trump is weg. Europeanen haatten Trump en houden van Biden. De reden om neutraal te blijven is weg en dus kan je maar beter terugvallen op je standaardhouding: vrienden zijn met de VS.’

Zullen de gehavende trans-Atlantische banden tussen de EU en de VS vlot herstellen?

Ferguson: ‘Ik denk dat die normaliteit snel terugkeert onder Biden. Dat is de simpelste voorspelling om te maken. Niet dat er veel fundamenteel verandert. Ik denk niet dat Europa plots zijn deel van het NAVO-budget gaat betalen.’

‘De EU zal doen wat de VS doen: zaken blijven doen met China - kijk naar hoeveel Wall Street in China investeert - en tegelijk een hardere lijn volgen over mensenrechten. Dat lijkt contradictorisch, maar is uiteindelijk niet zo moeilijk om vol te houden. Maar als het over specifieke kwesties gaat, zoals Huawei, zullen de Europeanen niet echt een andere keuze hebben dan de VS te volgen. Wil iemand in Europa echt deel uitmaken van het surveillance empire van Xi Jinping? Ik zie het niet. De mensen die het nog opnemen voor Peking in Europa zijn een redelijk onsamenhangende bende. Groene partijen zullen ook inzien dat, als je het echt meent met het klimaat, China het probleem is.’

‘De trans-Atlantische kloof zal snel sluiten, want over de kwesties die Europeanen belangrijk vinden is er veel meer overlap met de regering-Biden dan met de regering-Trump.’

Is daarvoor niet te veel schade aangericht?

Ferguson: ‘Zo erg was het niet. Vier jaar geleden zeiden mensen dat de NAVO ging imploderen en dat Trump de internationale instituties ging opblazen. Dat is niet gebeurd. De NAVO heeft de voorbije vier jaar opmerkelijk goed doorstaan. Mensen dachten ook dat de relatie van Trump met Poetin allerlei nadelige gevolgen zou hebben. Daar is niets van gekomen door de zware sancties voor de Russische elite.’

‘Trump was natuurlijk qua stijl anders door zijn ondiplomatische taal. Ik verwacht een vlotte terugkeer naar het bekende patroon, waarbij een Democraat in het Witte Huis een vriend is van Europa. In het geval van Trump was er een extreme aversie, maar bij Bush was het ook erg. Europa werd weer verliefd op de VS onder Obama, en dat zal meteen opnieuw gebeuren onder Biden.’

Later dit jaar verliest Europa met Angela Merkel zijn kapitein. Wie is in staat die rol over te nemen?

Ferguson: ‘Emmanuel Macron heeft het al gedaan. Hij probeert al even een duidelijk gaullistische agenda op te leggen. Hij zei dat de NAVO hersendood was, en dat het afgelopen zou zijn en de populisten zouden winnen als de EU geen coronabonds zou invoeren. Voor Macron houdt dat op binnenlands vlak steek omdat hij een tweede termijn ambieert, maar ook vanuit het oogpunt van Frankrijk.’

‘Macron wordt post-Merkel de dominante figuur, de headliner wiens speeches de kranten halen. De vraag is wel hoe ver hij Europa kan leiden. Ik twijfel. Het probleem van Macron is: als hij Europa zegt, bedoelt hij Frankrijk, en iedereen weet dat.’

Tien jaar geleden publiceerde u in The Wall Street Journal een satirisch essay over Europa in 2021. U schreef onder meer dat België zou splitsen en dat Wenen de hoofdstad van Europa zou worden. Maar ook dat de Britten uit de EU zouden stappen.

Ferguson: ‘Zoals goede satire het wil, bevatte dat stuk ook ernst. Op dat moment dacht iedereen dat Griekenland eruit zou gaan. Maar dat was onmogelijk, een Britse exit lag meer voor de hand. Met de Britten weg is Europese politiek duidelijk eenvoudiger, want er is niet langer een sterke oppositie tegen federale structuren.’

‘Kleinere landen, zoals Nederland, die het Verenigd Koninkrijk al het vuile werk lieten doen terwijl ze het er wel mee eens waren, bevinden zich nu in de moeilijke positie dat ze het zelf moeten doen. Zonder Britten staat niemand nog echt in de weg van meer integratie. De coronabonds vertegenwoordigen een belangrijke stap naar meer fiscale integratie. Dat is een goede zaak.’

Ik heb hard mijn best moeten doen om Trump nooit te moeten ontmoeten.

‘Het probleem is dat Europa niet echt een duidelijk gemeenschappelijk strategisch doel heeft. De grote krachten hebben tegengestelde belangen. Daarom zal Europa in de postpandemische wereld alleen macht halen uit het feit dat het techbedrijven reguleert. Het is niet machtig in de zin dat het iets kan doen om Rusland in te perken. Zonder de VS is Europa zonder verdediging. Europa kan nooit een supermacht zijn.’

En als u de oefening opnieuw doet? Wat brengt 2031?

Ferguson: ‘Het populisme, dat nu misschien achteruitgaat, komt terug. Omdat de migratiekwestie niet weggaat. Als de klimaatverandering en andere variabelen doorzetten in de huidige trends, wordt de exodus uit Afrika en andere plaatsen naar Europa alleen groter in vergelijking met 2015. Dat is een dominant thema dat nu even in de koelkast zit.’

‘Als je tien jaar vooruitdenkt, kunnen zaken die we onlangs in Frankrijk hebben gezien - waarbij Macron probeerde de wind uit de zeilen van rechts te stelen door wetgeving te introduceren tegen de politieke islam - overal worden voorkomen. Mensen die zoals mijn vrouw als extreem of islamofoob worden gezien, zullen worden gezien als profetisch omdat dat issue gewoon te fundamenteel is. Er is een te grote kloof tussen wat mensen van landen met een moslimmeerderheid naar Europa brengen en wat mensen verwachten.’

‘Ook dit: voor Poetin het internationale toneel verlaat, zal hij op een of andere manier proberen de NAVO te ondermijnen, bijvoorbeeld door de Baltische staten uit te dagen. Op een bepaald moment komt er voor Europa een nieuwe geopolitieke uitdaging die ernstiger is dan die in Oekraïne. Dat wordt een test om te zien of Europa capabel is macht uit te oefenen, en niet alleen als aanhangsel van de VS. Waarschijnlijk is het antwoord dat het een aanhangsel blijft. Dat het die dreiging in het oosten alleen aankan met Amerikaanse hulp.’

De populisten verliezen met Trump wel hun posterboy. Straalt dat af op Bolsonaro en Orbán en co.?

Ferguson: ‘Populisme was nooit een of andere internationale organisatie. Elke populistische beweging is eigen aan haar nationale context. Het doet er voor Boris Johnson niet echt toe dat Trump weg is, al is het waarschijnlijk een opluchting om niet meer met hem te moeten omgaan. Orbán gaat geen macht verliezen in Hongarije. De populisten in Italië hebben nog altijd een kans om de macht terug te grijpen.’

De roaring twenties? Het wordt eerder een roaring 2021. Niall Ferguson Historicus en opiniemaker

‘De ingrediënten voor populisme blijven: economische volatiliteit, ongelijkheid, migratie, en de perceptie dat de elite je niet begrijpt. Dat is allemaal niet weg. Het vijfde ingrediënt is een charismatische, demagogische leider, en dat is een kwestie van tijd. Op een bepaald moment vindt elk land zijn populistische leider en dan staat een achterban klaar, wachtend om de leider te volgen. Misschien zelfs ook in Duitsland, dat door zijn geschiedenis antilichamen tegen populisme heeft. Maar hoelang werken die nog? Dat probleem heeft de Europese elite nog niet kunnen oplossen.’

Eerst nog de pandemie bestrijden. Schudt die de kaarten op het internationale front hard door elkaar?

Ferguson: ‘Het foutste argument is de claim dat China hier op een of andere manier als winnaar uitkomt. China heeft zijn internationale reputatie enorme onherstelbare schade toegebracht. De Chinezen werken het internationale onderzoek naar het virus tegen. En het is duidelijk dat ze het hebben verknoeid maar dat proberen te verdoezelen.’

‘Tegelijk lijkt het alsof de VS het heel slecht doen in de pandemie, maar ik geloof niet dat er permanente schade is. Wat de VS veerkrachtig maakt, werkt nog altijd. Ze blijven de talentmagneet. Van over de hele wereld willen mensen nog altijd naar de VS komen. China gaat die race nooit winnen. Hoeveel mensen werden Chinees staatsburger?’

‘Ik denk dat mensen zich geleidelijk aan gaan realiseren dat de regering-Trump niet de systemische ramp was die ze leek te zijn, een beetje zoals na de regering-Nixon. De VS kwamen toen in topvorm uit de knoeiboel van Vietnam en Watergate in de jaren zeventig. Terwijl de Sovjet-Unie, die in de jaren zeventig de Koude Oorlog leek te gaan winnen, in elkaar stortte in de jaren tachtig.’

‘De pandemie is een mega-Tsjernobyl. De kernramp heeft niet zo veel mensen gedood, maar heeft blootgelegd hoe ongelooflijk fucked up het systeem was. En wat is er nu gebeurd? De pandemie heeft veel meer mensen buiten China gedood, maar heeft blootgelegd dat de ware natuur van het Chinese systeem neerkomt op leugens, leugens, en nog meer leugens. Een waar totalitair systeem dat verder gaat dan de Sovjet-Unie. Wie wil dat zien winnen? Ik niet. Je kan Trump haten, maar Trump is weg. Xi Jinping gaat niet weg. Mocht je nog hoop hebben dat China ooit een meer liberale samenleving wordt, dan is die intussen weg.’

Van over de hele wereld willen mensen nog altijd naar de VS komen. China gaat die race nooit winnen.

En als het allemaal voorbij is? Kijkt u uit naar de nieuwe roaring twenties?

Ferguson: ‘Dat is zo een van die historische analogieën waar je omzichtig mee moet omspringen. De jaren twintig van vorige eeuw waren niet echt overal roaring. Tenzij je hyperinflatie als roaring beschouwt, wat de ervaring in veel Europese landen was in die periode.’

‘Als er een economische boom komt, zal die van korte duur zijn. Op een bepaald moment wordt duidelijk dat de VS geen tekort van 15 procent van het bruto binnenlands product kunnen aanhouden, en dan zal een vorm van bezuiniging of belastingverhoging nodig zijn. Het feestje wordt kort. Het wordt eerder ‘roaring 2021’. Of de ‘roaring tweede helft van 2021’.

‘Bovendien: door technologie gaat de geschiedenis nu tien keer sneller dan vroeger. We hebben vorig jaar in enkele maanden een grote depressie gehad, iets wat in de jaren dertig jaren duurde. Ik denk dat we straks hetzelfde kunnen zeggen over de boom.’

Wat is het eerste dat u wilt doen de dag dat de pandemie over is?

Ferguson: ‘Simpel: naar mijn familie reizen. Mijn oudere kinderen zijn in Londen en Bristol, en mijn moeder is in Oxford. Ik heb ze al bijna een jaar niet gezien. Voor mij was de pandemie niet zo erg, omdat ik het geluk heb op een veilige en ruime plek te kunnen zijn. Alleen kon ik mijn familie enkel via een scherm zien. Als ik weer kan reizen, wil ik hen dus eerst zien. Veel verder heb ik nog niet gedacht.’