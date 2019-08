‘95 procent van vers geld stroomt naar vastrentende trackers'

We polsten bij Charles Symons, het hoofd van BlackRocks trackerafdeling iShares voor België en Luxemburg, naar de belangrijkste trends in ETF’s (Exchange Traded Funds) op de Belgische markt.

Welke trackers groeien het meest?

Charles Symons: ‘Met grote voorsprong de obligatie-ETF’s. Van de nieuwe inlagen stroomt 95 procent naar die trackers. Door de lage rente is het voor vermogensbeheerders moeilijk om nog rendement te halen na kosten. Bovendien is de liquiditeit in de markt kleiner geworden. Alleen de paar weken na een emissie is de handel in een individuele obligatie nog voldoende groot. Daarna droogt die op. Daarom kiezen beheerders steeds meer ETF’s voor hun vastrentende investeringen. De mogelijkheden zijn ook groter geworden. Je kan bijvoorbeeld een ETF kiezen die alleen investeert in BBB-papier met een resterende looptijd tussen 5 en 10 jaar, of voor pakweg Chinese obligaties.’

Wat is het populairst bij Belgische particulieren?

Symons: ‘De toppers dit jaar zijn de trackers die zich richten op duurzaam beleggen, de ESG-investeringen (zie vorig artikel). Dat gaat van ETF’s die bepaalde niet-duur-zame sectoren als tabak of steenkool uitsluiten, tot ETF’s die zich richten op bedrijven die de CO2-uitstoot verminderen. Duurzaam beleggen is überpopulair in België.’

‘Een tweede tendens is de opmars van thematische trackers die op megatrends inspelen, zoals de digitale ontwikkeling, robotica of de vergrijzing. Een populaire tracker in België is de iShares Healthcare Innovation met de ticker HEAL. Die investeert onder meer in innovatieve biotech-bedrijven als Galapagos en Argenx.’

Is er voor die trackers geen beperkt actief beheer nodig?

Symons: ‘We doen niet aan actief management met analisten die individuele bedrijven opvolgen. We werken wel met comités van experten die bepalen welke subsegmenten relevant zijn en welke niet om ze in onze ETF’s op te nemen.'

Zijn trackers alleen voor passieve beleggers?

Symons: ‘Nee, actieve managers en particulieren maken er hoe langer hoe meer gebruik van. Je kan er vrij tactisch mee omgaan om je blootstelling aan bepaalde sectoren of landen aan te passen of om in te spelen op opportuniteiten. Anderen kiezen een ETF voor de lange termijn. Ik beleg voor mijn kinderen elk kwartaal een paar honderden euro’s in de MSCI World en MSCI Emerging Markets SRI (SRI staat voor socially responsible investments, red.), zodat ze later een kleine maar breed gespreide portefeuille hebben.’