De verleiding van de verboden tracker

Trackers veroveren de wereld. Beleggers kunnen geen Amerikaanse trackers meer kopen via hun vertrouwde broker. Sommigen lossen dat op door een Amerikaanse rekening te openen. Maar is dat wel verstandig?

Het rijkste universum aan trackers is ongetwijfeld op Wall Street te vinden. Daar komen we de zotste trackers tegen, zoals de Obesity ETF (biotechbedrijven die zwaarlijvigheid te lijf gaan, met de ticker SLIM, wat ‘mager’ betekent), of de Millennials ETF (bedrijven die inspelen op wat leeft bij millennials).

Er is voor ieder wat wils. Wat denkt u van ‘bijbelse’ trackers voor orthodox evangelische christenen, die alvast niet investeren in de ETF Whiskey & Spirit of de Vice ETF die belegt in tabak of gokken. Als een belegging ‘hot’ op de markt is (zoals wietaandelen), volgt heel snel een tracker (zoals de Horizons Marijuna Life Sciences-tracker).

Amerika

Tot voor kort kon je die trackers gewoon kopen bij je vertrouwde broker. De zogeheten Europese PRIIPS-verordening heeft daar sinds 1 januari 2018 verandering in gebracht. Pakweg Binck, Bolero en Keytrade mogen de trackers voortaan alleen aanbieden als de uitgever een zogenaamd essentieel informatiedocument (KID) ter beschikking stelt. En dat is bij die Wall Street-trackers niet het geval.

Sommige Belgische aanhangers van trackers hebben in een reactie prompt een rekening geopend bij een Amerikaanse broker. ‘Het gaat er mij niet alleen om dat je in de VS veel meer keuze hebt. Omdat de handel op Wall Street veel liquider is, is er een kleiner verschil tussen de bied -en de laatprijs’, zegt een Belgische trackerbelegger.

De spread is een van de factoren die het kostenplaatje voor trackers bepalen. De andere zijn de beheerskosten voor de emittent (om precies te zijn Total Expense Ratio, of TER), de transactietarieven voor de broker en de beurstaksen voor de fiscus.

Historiek

Zelfstandig analist Etienne Verhelle betreurt alvast het ontbreken van een ruime historiek bij Europese trackers. ‘Bij de Amerikaanse trackers kan ik nagaan hoe ze zich gedragen hebben in volle financiële crisis. Dat geeft mij een geruststellend gevoel. In Europa ontbreekt die historiek.’

Hij mist ook een aantal trackers in het Europese aanbod, zoals RPV (S&P500 Pure Value), PSCH (S&P SmallCap Health Care) en EWGS (MSCI Germany Small-Cap). In de VS kan je trackers opzoeken via eenvoudige beurstickers die uit drie of vier letters bestaan, in Europa moet je meestal werken met de 12-cijferige ISIN-code.

‘Het is wettelijk toegestaan een rekening in de VS te openen’, verduidelijkt Isabelle Marchand, woordvoerster van de bankenkoepel Febelfin. Europa legt de Amerikaanse brokers op hun Europese klanten een KID te bezorgen, maar die verplichting ligt bij de broker, niet bij de klant.

Toch waarschuwt Marchand: ‘Als belegger moet je beseffen dat die KID bedoeld is om de kleine belegger te informeren, dus je mist in elk geval informatie. Het is zoals geneesmiddelen online kopen zonder bijsluiter.’

Belastingen

Daarnaast zijn er de fiscale verplichtingen. Wie een Amerikaanse rekening opent, moet die (zoals elke buitenlandse rekening) aangeven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) en in de belastingaangifte. Bovendien is de belegger verantwoordelijk voor het correct aangeven van de roerende inkomsten. Dat is niet altijd evident. Zo moet de belegger zelf nagaan in de samenstelling van de tracker of de Reynderstaks, de meerwaardetaks als er voor minstens 10 procent in schuldvorderingen wordt belegd, van toepassing is.