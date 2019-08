Ook banken kiezen obligatietrackers

Trackers veroveren de wereld. Trackers zijn een goed instrument om in staatsobligaties en kwaliteitsobligaties van bedrijven te beleggen, zeggen vermogensbeheerders.

Dossier: Trackers De Tijd dompelt u onder in de boeiende wereld van Exchange Traded Funds (ETF’s), ook wel trackers genoemd. Welke soorten trackers bestaan er? En waar zitten de addertjes onder het gras? Dat, en meer, leest u op de dossierpagina.

Beleggers kunnen met trackers niet alleen in aandelen, maar ook in obligaties investeren. Een obligatietracker schaduwt een obligatie-index, zoals die van de informatieleverancier Bloomberg en de Britse bank Barclays. Via zo’n tracker kan een belegger met een relatief beperkt bedrag op een goedkope manier een gediversifieerde obligatieportefeuille opbouwen. Belangrijke spelers op de markt van de trackers zijn BlackRock (iShares), Amundi en Deutsche Bank (Xtracker).

Verscheidene banken beleggen een belangrijk deel van het vermogen van hun klanten in trackers. ‘Wij gebruiken trackers courant bij discretionair vermogensbeheer en in onze profielfondsen’, zegt Pieter De Ryck, obligatiespecialist bij Van Lanschot. Nagelmackers gebruikt trackers zowel bij discretionair als bij adviserend vermogensbeheer. Stéphane Denys, hoofd vermogensbeheer, zegt dat de bank minstens 40 procent van de portefeuilles in trackers of indexfondsen investeert.

Obligaties

De Ryck merkt op dat Van Lanschot uitsluitend via trackers in bedrijfsobligaties investeert. ‘Het universum van bedrijfsobligaties is veel complexer dan dat van staatsobligaties. Er zijn veel meer emittenten en er zijn ook verschillende soorten obligaties: senior, achtergestelde en eeuwigdurende obligaties. Obligatietrackers zijn bovendien liquider. Individuele bedrijfsobligaties zijn minder verhandelbaar dan vroeger.’

Nagelmackers gebruikt obligatietrackers vooral in defensievere portefeuilles, die hoofdzakelijk in staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een kwaliteitsrating investeren. ‘Voor dit soort obligaties is de meerwaarde van een actief fonds beperkt’, zegt Denys. ‘Het actief beheer is niet doorslaggevend voor het rendement en de kosten zijn hoger.’

Kosten

BlackRock rekent voor zijn tracker die investeert in Europese bedrijfsobligaties 0,20 procent kosten per jaar aan. De kosten voor de tracker die investeert in Europese staatsobligaties bedragen slechts 0,09 procent en die voor de tracker die investeert in ‘high’ yield’-papier 0,50 procent.

Ik denk dat er meer kans is dat de rente stabiel blijft of daalt dan dat ze stijgt. Pieter De Ryck Obligatiespecialist Van Lanschot

‘High yield’-obligaties zijn schulden van bedrijven met een lage kredietrating en worden vaak rommelobligaties genoemd. Bij een actief beheerd beleggingsfonds bedragen de kosten doorgaans meer dan 1 procent. Voor ‘high yield’-obligaties en obligaties van groeimarkten verkiest Denys een actief fonds boven een tracker.

Duurzaam

Ook bij trackers is er steeds meer aandacht voor duurzaam beleggen. BlackRock rekent voor zijn ESG-tracker van Europese bedrijfsobligaties slechts 0,15 procent jaarlijkse kosten aan, tegenover 0,20 procent voor de klassieke tracker die in bedrijfsobligaties investeert. ESG verwijst naar beleggingen die aandacht hebben voor het leefmilieu (environmental), sociale gelijkheid en deugdelijk bestuur (governance).

Ondanks de zeer lage rente ziet De Ryck nog potentieel in obligaties. ‘Ik denk dat er meer kans is dat de rente stabiel blijft of daalt dan dat ze stijgt.’ Bij een rentedaling, zoals in de eerste zeven maanden van dit jaar, stijgt de koers van obligaties. De trackers van BlackRock die investeren in bedrijfsobligaties en ‘high yield’-papier uit Europa boekten sinds begin dit jaar een return tussen 6 en 8 procent.