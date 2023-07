De Tour is voorbij. Maar Daan De Wever, de CEO van het telecombedrijf Dstny, bleef nog even in Frankrijk. Op weg van Parijs naar de Côte d’Azur stopte hij in de Auvergne. In short en op slippers, pratend over cloudcommunicatie, de koers, Taizé, Nelson Mandela, bekkenbodemspieren en Olympia Wijgmaal. ‘In de kern ben ik geen poot veranderd, om het op zijn Leuvens te zeggen.'