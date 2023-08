Eindelijk ook verhalen. Het is de ondertitel van ‘Glorie en heerlijkheid’, zijn nieuwe boek. Erover vertellend, op een bankje in de Auvergne, keert Erwin Mortier terug naar hoe hij aan zijn schrijftafel in de huid van onder meer een tuinkabouter kroop. ‘Als de sensitivityreaders in mijn jeugd hadden bestaan, las ik nu nog altijd Donald Duck.’