Aanvallen geven De Wever kans rechterflank af te dekken

Het veto van cdH-voorzitter Maxime Prévot tegen de N-VA en de heisa over een undercoverfilm over de uitwijzing van illegalen met ‘Air Francken’ grijpt Bart De Wever aan in een poging om het lek naar het Vlaams Belang te dichten.

Het wordt nu al ‘de bocht van Prévot’ genoemd. In een interview met L’Echo zegt de cdH-voorzitter niet met de N-VA in een regering te zullen stappen, terwijl hij tot dusver de deur voor een Zweedse coalitie bis met cdH erbij altijd op een kier had gelaten.

Dat Prévot de deur dicht doet, dreigt de federale coalitievorming nog meer te bemoeilijken, maar is niet zo verwonderlijk. In Franstalig België is de N-VA het grote gevaar. Zowat alle partijen, met uitzondering van de MR van premier Charles Michel, hebben inmiddels gezegd dat ze niet met de N-VA scheep zullen gaan.

Wat aan de overkant van de taalgrens gebeurt, heeft zijn eigen dynamiek, zonder dat er rekening wordt gehouden met de effecten voor Vlaanderen. En zo lijkt het veto van Prévot tegen de N-VA paradoxaal genoeg een cadeau voor De Wever, want de N-VA-kopman kan nu in de laatste dagen van de campagne nog meer mobiliseren tegen het linkse volksfront, dat vanuit Franstalig België de macht wil grijpen.

‘De duidelijkheid die CD&V weigert te verschaffen, via cdH-voorzitter Maxime Prévot: ofwel worden de Vlamingen de volgende 5 jaar geregeerd door een Franstalig rood-groen front aangevuld met de christendemocraten, ofwel maken de Vlamingen de N-VA sterk genoeg om dat te blokkeren’, tweette De Wever naar aanleiding van het veto van Prévot.

De Wever kan teruggrijpen naar het schema 'wij of het links volksfront' dat hij van in het begin van de campagne – in het duel met Ecolo-boegbeeld Jean-Marc Nollet - naar voren heeft geschoven. Met Prévot kan hij nu de christendemocraten bij dat linkse front indelen, waardoor het weer één tegen allen is. Het geeft De Wever de mogelijkheid om te mobiliseren ter rechterzijde in Vlaanderen, en zo de uittocht naar het Vlaams Belang proberen af te remmen.

Met zijn ‘verbindende houding’ heeft De Wever in de campagne tot dusver vooral geprobeerd om de centrumkiezer gerust te stellen, na de schok en de vertrouwensbreuk die het vertrek van de N-VA uit de federale regering omwille van het Marrakeshpact – het migrantenthema – had veroorzaakt. Maar de opgang van het Vlaams Belang toont aan dat de N-VA door die koers ter rechterzijde toch een gat heeft laten vallen.

Wil de N-VA incontournabel zijn in Vlaanderen, zal De Wever in de laatste beslissende dagen enkele procentpunten moeten bijtanken. En dat zal maar kunnen, als de N-VA terug kiezers kan winnen van het Vlaams Belang. De Wever speelde dat al uit, door te wijzen op de ‘vette os’ die het Vlaams Belang is, maar die nooit mee het beleid zal uittekenen. De nutteloze stem, dus.

Meteen is de vraag of het undercover-filmpje dat is opgedoken, waarin De Wever op een meeting in Hoboken aangeeft dat hij bij razzia’s in Antwerpen nagaat wie er op Air Francken kan worden gezet, hem wel zo slecht uitkomt. Het denigrerende taalgebruik over illegalen dreigt centrumkiezers tegen de borst te stuiten, terwijl De Wever met zijn boek ‘over identiteit’ nog gematigde taal sprak, om duidelijk een lijn te trekken tussen de N-VA en Vlaams Belang.

Toch biedt het undercoverfilmpje de N-VA de kans om duidelijk te maken dat het migratiebeleid wel doortastend is geweest, ook al is het misschien op het randje van. Als we criminele illegalen laten oppakken door de politie, is het dan niet doodnormaal dat er alles aan gedaan wordt om die ook buiten te krijgen, zo zegt de entourage van De Wever het probleem niet te zien. Het countert de kritiek van het Vlaams Belang dat Theo Francken wel veel heeft getweet over het uitzetten van illegale migranten, maar dat er weinig of niets van in huis is gekomen.