ArcoClaim roept kiezers op na te denken over hun stem

De nieuwe belangenorganisatie van gedupeerde Arco-coöperanten klaagt aan dat het na haar offensief van vorige week oorverdovend stil blijft rond het Arco-dossier.

ArcoClaim ontstond uit de actiegroepen van coöperanten Geld Terug van Arco en Arcoparia's. De nieuwe organisatie lanceerde vorige week een offensief in een poging om het compleet verzande dossier weer vlot te trekken, met het doel vergoed te worden voor het feit dat hun geld geblokkeerd raakte door de val van Dexia en grootaandeelhouder Arco.

ArcoClaim haalt onder meer de bekende Nederlandse claimexpert Ab Flipse aan boord. Het stuurde ook gerechtsdeurwaarders naar de Belgische staat, Belfius Bank, Beweging.net en alle Vlaamse politieke partijen om hen in gebreke te stellen.

Maar een week later 'heerst er een oorverdovende stilte in de Wetstraat rond Arco', klaagt ArcoClaim woensdag aan. 'Geen van de partijen behoudens CD&V heeft officieel gereageerd rond de ingebrekestelling van ArcoClaim. Ondertussen wordt de stichting ArcoClaim dagelijks overstelpt met vragen, maar ook met boosheid naar de politiek toe. Een veel genoteerde dubbele vraag is: ’Waarom zwijgen de politici en waarom leggen de media de politici niet het vuur aan de schenen om met een antwoord voor de 800.000 gedupeerden te komen?’.

Omerta

ArcoClaim vraagt zich af of er sprake is van 'een strak geregisseerd collectief stilzwijgen, een omerta.' 'Niemand neemt het woord ‘Arco’ in de mond. De enige uitzondering is CD&V. Het is verbazingwekkend dat de andere politieke partijen, die toch ook vele duizenden Arco-coöperanten onder hun (potentiële) kiezers hebben, uitgerekend nú zwijgen en hen (opnieuw) in de kou laten staan.'

De organisatie noemt het voorts opvallend dat de Belgische media de politici zo vlak voor de verkiezingen hiermee laten wegkomen. 'In de afgelopen week is er veel geschreven over het initiatief van ArcoClaim, maar in geen enkel radio- of tv-programma over de verkiezingen wordt de ‘Arco-vraag’ gesteld.'