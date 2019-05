Beke vindt dat N-VA ook federaal aan zet is

De traditionele partijen CD&V en Open VLD hebben de verkiezingsnederlaag amper verteerd, of ze worden bij de openingszetten rond de federale coalitievorming meteen voor het blok gezet.

Vlaams formateur Bart De Wever gaf al aan dat er een 'majeur probleem' zou zijn, als de partijen waarmee hij een Vlaamse coalitie zou smeden, zich zouden lenen om een linkse regering met een Vlaamse minderheid op de been te brengen.

Terwijl PS-voorzitter Elio Di Rupo dan weer heeft aangegeven dat de finale oplossing er precies zal uit bestaan dat de traditionele Vlaamse partijen in een federale regering zonder Vlaamse meerderheid zouden stappen.

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft zijn gedacht al eens gezegd aan de koning, maar het 'colloque singulier' houdt in dat de kroon niet mag worden ontbloot. Wel is het de overtuiging van Beke dat de grootste partij nu het initiatief moet nemen. 'Het zou goed zijn dat er een meerderheid is aan Vlaamse kant, maar dat betekent ook wel dat de N-VA zelf haar verantwoordelijkheid moet durven te nemen', aldus Beke.