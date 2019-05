'Beleggers rekenen op belofte Open VLD en N-VA'

Sterckx noemt de vooruitgang van extreemrechts en extreemlinks bij de verkiezingen van zondag een antistem voor de klassieke politieke partijen. Hij merkt op dat de verkiezingsuitslag zijn bezorgdheid over hogere belastingen op vermogen of vermogensinkomsten niet heeft doen toenemen.

Ik denk dat het onmogelijk is een federale regering te vormen zonder Open VLD en/of de N-VA

'Ik denk dat het onmogelijk is een federale regering te vormen zonder Open VLD en/of de N-VA', zegt Sterckx. 'Beide partijen hebben gezegd dat ze de belastingen op vermogen niet zullen verhogen. Ik ga ervan uit dat ze hun les hebben geleerd en woord houden. Als partijen niet doen waar ze voor staan, kost dat stemmen.'

Open VLD pleitte tijdens de verkiezingscampagne voor een stabiele fiscaliteit op roerend vermogen na de herhaalde verhogingen in de voorbije regeerperiode. De N-VA zei dat belastingverhogingen op vermogen 'uitgesloten' zijn.' De federale regering trok in de voorbije regeerperiode de roerende voorheffing en de beurstaks op en voerde een taks in op effectenrekeningen.