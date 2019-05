Bisnummer voor Spaanse socialisten bij Europese race

Net als op 28 april hoopten de socialisten van Spaans premier Pedro Sánchez sterk te scoren. En ze lijken in dat opzet geslaagd. De PSOE haalde net geen 33 procent van de stemmen, tegenover 23 procent in 2014.

Catalaanse politici

In het oog springt voorts de score van enkele Catalaanse politici. Zowel de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont als zijn ex-vicepremier Oriol Junqueras veroverden zondag een plekje in het Europese halfrond.

Dat is opmerkelijk. De Spaanse justitie vervolgt beide politici voor rebellie vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces. Puigdemont zit sinds het najaar van 2017 in België, Junqueras staat momenteel terecht voor het Spaanse hooggerechtshof in Madrid.