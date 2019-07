Brussel buigt zich over nieuwe metro's

Met een slimme kilometerheffing of een tolheffing wil het Brussels Gewest de autodruk in de hoofdstad verlagen en de pendelaars laten bijdragen voor het onderhoud van de Brusselse wegen

De socialisten en de liberalen zijn voor de uitbreiding van het metronet naar Vorst en Evere. Ze pleiten ook voor verschillende nieuwe metrostations. Maar de groenen voerden de afgelopen jaren het verzet tegen de uitbreiding van de metro aan. Volgens hen is die te duur en duurt de bouw te lang. Ze willen het geld gebruiken om te investeren in andere vormen van openbaar vervoer. Mogelijk komt een compromis uit de bus met een beperktere uitbreiding van de metro en nieuwe tramlijnen, waarvan twee naar Tour & Taxis en naar Neder-Over-Heembeek al gevorderd zijn. Ook tunnels voor de tram zullen worden besproken.

Daarnaast ligt het idee van een slimme kilometerheffing of een tolheffing op tafel. Op die manier wil het Brussels Gewest de autodruk in de hoofdstad verlagen en de pendelaars laten bijdragen voor het onderhoud van de Brusselse wegen. PS-formateur Rudi Vervoort pleit voor een slimme kilometerheffing in het hele land, maar Vlaanderen kantte zich eerder al tegen zo’n kilometerheffing voor personenwagens. Ook voor Open VLD ligt een extra belasting of tolheffing voor autogebruikers gevoelig.