CM-voorzitter: 'Politiek is ziek'

De CM-voorzitter hekelde verschillende tweedelingen in de maatschappij, op basis van beperking, ziekte, kleur, ras, overtuiging ... 'Nooit eerder heeft de politiek de mens zo opgedeeld in 'wij' en 'zij'. Wij worden door hen als mensen opgefokt om ergens tegen te zijn. Als je bij de 'wij' hoort, is er geen probleem, als je bij de 'zij' hoort, is er geen toekomst. Heel wat politici vertrappelen elkaar om de mens uit te spelen als was hij een object waar je alles mee kan doen. De politiek is ziek, heel erg ziek.'