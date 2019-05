Cas Mudde: ‘Zelfs als ze samenwerken, zijn extreemrechtse partijen verdeeld'

‘Extreemrechts wordt nu een blok aan het been in de plaats van een troef in een coalitie.’ Dat zegt Cas Mudde, de Nederlandse populisme-expert.

Een dag na de val van de Oostenrijkse regering geeft Cas Mudde in de Nederlandse EU-ambassade duiding bij de strategische bocht in de Oostenrijkse politiek. Na ‘Ibizagate’, het omkoopschandaal waarbij de leider van de extreemrechtse coalitiepartner FPÖ betrokken was, heeft de centrumrechtse kanselier Sebastian Kurz de handdoek in de ring gegooid.

‘Kurz veranderde van tactiek. Tot nu was hij met zijn centrumrechtse partij opgeschoven naar een radicaal rechtsere politiek. Maar de coalitie met de FPÖ werd een blok aan het been, want het ene schandaal volgde het andere op’, zegt Mudde. Dus paste Kurz zijn strategie aan en hoopt hij met een iets gematigder toon kiezers van de FPÖ af te snoepen.

Mudde verwijt de media ook ‘een disproportionele aandacht’ voor de rally zaterdag in Milaan waar Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse Lega, zijn nieuwe Europese extreemrechtse alliantie voorstelde. Ook het Vlaams Belang maakt deel uit van die alliantie.

Ook in 2014 voerden de Franse FN-topvrouw Marine Le Pen en Geert Wilders van de PVV een gelijkaardig toneeltje zonder inhoud op, beklemtoont Mudde, en dat streven werd eindeloos herhaald. ‘Daarna heeft het anderhalf jaar geduurd na de Europese verkiezingen voor de extreemrechtse partijen echt een parlementaire groep vormden. Zelfs als ze samenwerken zijn de extreemrechtse partijen verdeeld’, vervolgt hij. Europees beleid gaat immers over nationale politiek.

Mudde waarschuwt wel dat schandalen niet altijd leiders de das omdoen. ‘Zolang Nigel Farage (van de brexitpartij) iedereen aan de BBC kluistert, zit hij goed.’ En ook de Hongaarse premier Viktor Orbán weet perfect hoever zijn stok reikt. ‘Elke Hongaar weet dat Orbán corrupt is. Maar de kiezer vindt álle politici corrupt. Van Orbán weten ze dat hij iets terugdoet voor hen.’