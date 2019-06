De Kroonraad aan Filip: 'Sire, neem uw tijd'

De koning moet zijn tijd nemen, want dit is de delicaatste periode voor hem. Hij is niet afgedekt door een ondervraagbare minister. De koning moet zo juist mogelijk de kans op slagen inschatten. Hij mag zich niet vastrijden. Als een paard mankt, laat je het een tijdje in de weide lopen. Dan zie je of het meevalt of niet.

2 Wat met het cordon sanitaire?

Een cordon sanitaire is voor mensen met een besmettelijke ziekte die in quarantaine worden gezet. Maar als je geen goesting hebt om met het Vlaams Belang te regeren, dan is dat zo. Dat heeft niets te maken met een cordon sanitaire. Niemand heeft trekkingsrechten op regeringsdeelname. Ik heb de PS met 44 procent nog in de oppositie geweten.

3 Loopt België op zijn laatste benen?

Ik heb eens een krant van La Nation belge uit 1842 gezien, waarin stond dat België zou verdwijnen. Ik ben dan in de edities van 1843 en 1844 gaan zoeken, maar heb daar niets meer van gevonden. We moeten realistisch blijven. Gaan de treinen stoppen aan de taalgrens? Wie neemt de Belgische schuld over? Wie gaat de pensioenen betalen? Je mag de tak van de boom afzagen, maar niet tussen de stam en waar je zelf zit. Ik heb geen existentiële angst over de toekomst van België. Het emotioneert mij zelfs niet meer.