De Wever: 'Confederalistische kaart moet op tafel'

N-VA-voorzitter Bart De Wever sluit in Vlaanderen niemand uit als coalitiepartner, ook het Vlaams Belang niet.

Na een nachtje slapen als een baby - of zoals hij het zegt ‘een uur slapen, wakker worden, wenen en opnieuw in slaap vallen' - herhaalde Bart De Wever voor de camera’s van VRT en VTM dat zijn partij een van de verliezers van de verkiezingen is.

De N-VA blijft zowel in Vlaanderen als op federaal niveau evenwel de grootste, waardoor het initiatief om een Vlaamse regering te vormen bij De Wever ligt. ‘Ik sluit niets uit, maar het ziet er zeer ingewikkeld uit’, zegt hij.

De Wever wil met alle partijen aan tafel zitten, dus ook het Vlaams Belang. Of hij met die partij wil besturen, laat hij in het midden. ‘Dat hangt van hen af. Ze hebben een groot mandaat gekregen, de vraag is wat ze nu gaan doen?’

Federale puzzel

Over het federale niveau, waar het initiatief bij de koning ligt, is De Wever zeer pessimistisch. ‘Wat een doffe ellende’, zo wees hij op de zeer verschillende uitslag in Vlaanderen en Franstalig België. 'Als mensen hun verstand gebruiken, maar dat gebeurt in dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk, zowel links als rechts, de confederalistische kaart op tafel moeten leggen.'

‘Ik dacht gisteren dat de koning een doos dafalgan zou nodig hebben, vandaag denk ik al dat het dafalgan forte zal moeten zijn’, zo stelde de burgemeester van Antwerpen het laconiek.

Bij de N-VA is er geen enkele zin om met linkse Franstalige partijen te besturen. ‘Na deze uitslag ga ik niet besturen met linkse partijen. Hoe moet ik dat ooit doen met mensen die mij voor een halve nazi verslijten?’, zo verwees hij naar uitspraken van Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi.