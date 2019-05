De Wever erft gat van 600 miljoen in Vlaamse begroting

N-VA-voorzitter Bart De Wever is gisteren aan verkennende gesprekken voor de Vlaamse regeringsvorming begonnen. Die onderhandelingen dreigen moeilijker te worden dan verwacht. De Wever krijgt deze week van de Vlaamse administratie het budgettaire plaatje voor de toekomstige jaren. Daaruit blijkt dat hij voor volgend jaar al op zoek moet naar ruim 600 miljoen euro om de Vlaamse begroting in evenwicht te houden.

Het is logisch dat men niet in eerste instantie naar ons kijkt.

Bovendien wordt nog geen rekening gehouden met de bouwkosten voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Omdat die bedragen zo hoog oplopen, besliste de vorige Vlaamse regering daar geen rekening mee te houden bij het streven naar een begrotingsevenwicht. De Wever moet dus op zoek naar nieuwe besparingen als hij de ambitie heeft de Vlaamse begroting, die ongeveer 47 miljard euro bedraagt, in evenwicht te houden.

Met wie de N-VA in Vlaanderen in zee wil gaan, is nog niet duidelijk. Gisteren ontving De Wever de voorzitters van PVDA, Groen en sp.a. Sp.a-voorzitter John Crombez houdt de boot voor de Vlaamse regering af. ‘Ik hoop dat degenen die voldoende zetels hebben snel een akkoord sluiten. Het is logisch dat men daarvoor in eerste instantie niet naar ons kijkt.’ Vandaag zet De Wever de gesprekken voort met de andere partijvoorzitters, inclusief Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.