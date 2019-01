De Wever haalt alles uit de kast

N-VA-voorman Bart De Wever gooit de sterkste Vlaamsnationalistische formatie in de strijd om de 'reconquista' van PS-voorzitter Elio Di Rupo af te weren.

'Dit is de beste manier om de reconquista van de Parti Socialiste af te weren', zo legde Bart De Wever zelf uit, waarom hijzelf kandidaat Vlaams minister-president is en Jan Jambon kandidaat-premier. PS-voorzitter Elio Di Rupo had op zijn nieuwjaarsreceptie vrijdagavond duidelijk gemaakt dat de Franstalige socialisten de macht willen heroveren. Hij had het over een 'reconquista'.

En daarmee is het N-VA-model versus het PS-model weer helemaal terug van weggeweest, zoals in de verkiezingen van 2014. Dat Bart De Wever in Antwerpen met de socialisten is scheep gegaan, blijkt dan ook geen voorafbeelding van een strategische koerswijziging op Vlaams en federaal vlak. De Wever & co werpen zich op als de verdedigers van het Vlaamse belang, dat weer uitgedaagd wordt nu de PS hardop droomt van een terugkeer aan de macht.

Slag bij Thermopylae

De Wever is er al even mee bezig, zo bleek toen hij in de kerstvakantie naar Athene voor een korte vakantie vertrok. Hij wijzigde zijn profielfoto op WhatsApp. Hij zette er de afbeelding bij van een Spartaanse legerhelm met de Griekse leuze 'Molon labe', of vrij vertaald 'come and take them'. Dat is mijn credo naar de PS voor de komende maanden, liet De Wever weten. Op vakantie in Athene kocht hij voor zichzelf en zijn kinderen meteen ook een hoodie met de afbeelding van de Spartaanse legerhelm met bijhorende leuze, zo blijkt op zijn Facebookpagina.

Het is een verwijzing van de slag bij Thermopylae, waar zo'n 300 Spartanen en Atheners onder leiding van veldheer Leonidas een bergpas verdedigden tegen het Perzische leger. De koning van de Perzen, Xerxes, eiste toen dat de Grieken hun wapens zouden inleveren. Waarop het antwoord volgde: 'come and take them'. De 300 Grieken werden in de pan gehakt, maar de Grieken wonnen uiteindelijk wel de oorlog van de Perzen.

Dat is dus de historische vergelijking, waarbij De Wever zichzelf opwerpt als de verdediger van de Vlamingen tegen de 'reconquista' van Di Rupo.

Alle persoonlijke voorkeuren moeten daarbij wijken. De sterkste opstelling komt op het veld. Bart De Wever werpt zich op als kandidaat minister-president van Vlaanderen, in opvolging van Geert Bourgeois, de founding father van de N-VA. De consequentie is dat De Wever bereid is het burgemeesterschap van Antwerpen te laten varen, net zoals het partijvoorzitterschap van de N-VA.

Confederalisme

Al even opvallend is dat Jan Jambon naar voren wordt geschoven als de kandidaat-premier, terwijl de partij voordien nooit de Wetstraat 16 heeft geclaimd. Voor Vlaamsnationalisten is het Belgische premierschap geen evidentie. Jambon zelf had ook graag de fakkel overgenomen van Geert Bourgeois als de nummer één van Vlaanderen. Maar 'sterke Jan' wordt op het schaakbord van de verkiezingen dus uitgespeeld als de kandidaat-premier.

De boodschap is duidelijk: de N-VA wil verder doen, zoals De Wever ook al expliciet zei op de nieuwjaarsreceptie in de Nekkerhallen in Mechelen, waar opnieuw een massa volk op af kwam. Voor de N-VA ligt de prioriteit bij Vlaanderen, maar ook federaal wil de partij verder blijven werken. Het confederalisme is volgens De Wever de beste garantie dat zowel Vlaanderen als Wallonië elk hun eigen beleid kunnen uitstippelen en hun eigen boontjes doppen, maar het is uiteindelijk maar het middel om ervoor te zorgen dat de Vlamingen het beleid krijgen dat ze willen in Vlaanderen én België, zo maakte De Wever duidelijk.

De Wever & co lijken dus eenzelfde verkiezingscampagne voor ogen te hebben als in 2014. Met de 'bocht van Bracke' maakte de partij toen nog expliciet duidelijk dat ze zich niet buitenspel zou laten zetten door de communautaire agenda. Dat is ook anno 2019 weer de boodschap. Confederalisme is de 'hoogste ambitie', zoals De Wever zei op de nieuwjaarsreceptie van de N-V. Maar de echte strijd van de N-VA komt er opnieuw op neer om het PS-model af te weren, zoals de 300 Spartanen in de slag bij Thermopylae het opnamen tegen heel het Perzisch leger.

Wat de uitkomst zal zijn, is koffiedik kijken. De N-VA hoopt na 26 mei incontournable te zijn, zeker in Vlaanderen. Dan zal het de bedoeling zijn om snel een regering op de been te brengen in Vlaanderen, zoals Di Rupo in 2014 ook deed in Franstalig België. Dat had toen als neveneffect dat de MR voor de vlucht vooruit koos en als enige Franstalige partij in de regering-Michel stapte.