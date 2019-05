De antwoorden op de tien cruciale vragen voor de verkiezingen

De Tijd schoof tien vragen naar voor over deze verkiezingen. Nu het stof neerdwarrelt, beantwoorden we er zoveel mogelijk.

1. Wordt de N-VA incontournabel?

Partijvoorzitter Bart De Wever verliest met de N-VA voor het eerst een verkiezing. De N-VA blijft onder de psychologische drempel van 30 procent, die De Wever zelf had naar voor geschoven om meester van het spel te blijven. Alles daaronder maakte volgens De Wever een context denkbaar waarbij andere partijen in een rood-groen verhaal kunnen stappen.

Ironisch genoeg lijkt de onverwacht sterke score van het Vlaams Belang de N-VA in Vlaanderen toch incontournabel te maken, al is het nog afwachten hoe een paar cruciale zitjes mogelijk nog schuiven. De N-VA en Vlaams Belang hebben in het Vlaams parlement samen geen absolute meerderheid. Maar een Vlaamse regering zonder N-VA of Vlaams Belang lijkt enkel te kunnen door een monstercoalitie van de rest. Het is een dubbeltje op zijn kant of sp.a, Open VLD, Groen en CD&V aan 63 zitjes op 124 raken. Zoniet zou PVDA mee aan boord moeten, wat politieke sciencefiction lijkt. De kans lijkt onbestaande dat de liberalen van Open VLD en de communisten van PVDA samen in een Vlaamse regering stappen. De Wever zal de opdoffer nog wel even moeten verteren, maar hij is duidelijk aan zet.

2. Houdt Hilde CD&V op de kaart?

Boegbeeld Hilde Crevits baadt mee in het bloedbad bij CD&V. De partij scoort zowel federaal als Vlaams bijzonder slecht. CD&V is pas de derde partij, na N-VA en Vlaams Belang, en krijgt de meeste klappen van de drie traditionele partijen. CD&V schoof Crevits resoluut naar voor als kandidaat minister-president, met de ambitie om de grootste te worden in West-Vlaanderen en tweede te blijven in heel Vlaanderen.

De populaire onderwijsminister kon het niet waarmaken. Bijzonder pijnlijk voor Crevits is dat er zelfs in haar eigen West-Vlaanderen geen sprake is van een Hilde-effect. De partij verliest er. Crevits gaat zelfs achteruit in haar eigen gemeente Torhout. Ze geeft intussen zelf toe dat ze haar ambitie om minister-president te worden in het vriesvak mag steken. Er blijft nog weinig over van de volkspartij CD&V die een machtsfactor van formaat was.

3. Komt er een groene golf?

Groen wint in Vlaanderen, maar veel minder dan verwacht. De partij blijft hangen op een score rond 10 procent. Troostprijs is dat de groenen zo goed als zeker de strijd op links van sp.a winnen.

Groen lijkt zijn reputatie van stadspartij niet te kunnen doorbreken, met matige scores op het platteland. De partij heeft zo niet echt kunnen profiteren van de klimaatmarsen afgelopen voorjaar, die bij de bevolking sympathie wekte. Groen had het in de campagne lastig omdat de kopstukken grote moeite hadden de kritiek van de andere partijen te weerleggen dat de groene klimaatvoorstellen de Vlaming fors op extra kosten zou jagen. Opvallend is dat de twee boegbeelden, voorzitter Meyrem Almaci en Kamerfractieleider Kristof Calvo, wel winst boeken in hun kieskring Antwerpen, maar dat wordt uitgevlakt door de score in de rest van de provincie. In Franstalig België lijkt Ecolo het op basis van de eerste erg voorlopige uitslagen wel waar te maken. Ecolo leek in Brussel de grootste te zullen worden, maar zou nu toch nipt de duimen moeten leggen voor de PS. In Wallonië zou Ecolo de derde partij worden met een score rond 15 procent.

4. Worden de socialisten de grootste politieke familie?

Door onvoldoende resultaten in Brussel en Wallonië is het nog onzeker. De sp.a verliest in elk geval net als de andere klassieke partijen in Vlaanderen, terwijl de PS in Franstalig België ook op flink verlies staat. De strijd lijkt nog volop bezig wie zich de grootste familie van het land mag noemen. De socialisten liggen in balans met de liberalen wie de grootste familie wordt.

5. Krijgen we een zwarte zondag?

Vlaams Belang scoort zo goed dat het de partij terugbrengt naar het historische resultaat van 2004. Toen haalde Vlaams Blok een kwart van de stemmen, terwijl dat op Zwarte Zondag in 1991 10 procent was. Vlaams Belang haalt deze verkiezingen bijna het dubbel aantal stemmen dan bij de electorale doorbraak 30 jaar geleden. Net als toen blijft migratie het kernthema voor de partij, maar sociaal-economisch schoof de partij intussen van rechts op naar links.

Chat met Rik Van Cauwelaert Op maandag 27 kan u met columnist Rik Van Cauwelaert chatten over de uitslagen van de verkiezingen. U vragen stellen? Dat kan nu al in de chatbox.

Die combinatie van identitair rechts met linkse economische recepten - zoals het behoud van de pensioenleeftijd op 65 jaar - lijkt een gouden recept geweest te zijn. De partij voerde een campagneoffensief via sociale media, met focus op Facebook, waarbij het zich opwierp als beschermer van de gewone man tegen de elite, klimaatbobo's en migranten.

Vlaams Belang scoort goed van De Panne tot Opgrimbie, terwijl de partij zelfs op haar piek in 2004 moeite had om zich overal op het platteland te nestelen. In West-Vlaanderen hijgt de partij CD&V in de nek. Vlaams Belang stak de voorbije jaren niet onder stoelen of banken dat het minder op de steden zou inzetten, door de verkleurende bevolking, en meer op La Flandre Profonde. Die strategie lijkt goed gelukt.

Een harde migratielijn alvast een belangrijke rol te hebben gespeeld in de zege. Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hield in zijn Vlaams-Brabant in tegenstelling tot zijn partij wel stand. Nieuwkomer Dries Van Langenhove stuwt Vlaams Belang van onder de kiesdrempel naar 13 procent. Grote verliezer is superminister Maggie De Block, die asiel en migratie overnam van Franken na de val van de regering over het VN-migratiepact. De Block lijkt liefst 10 procent te verliezen, terwijl ook haar collega van CD&V Koen Geens een serieuze tik krijgt.

6. Zakt Michel door het ijs?

De resultaten zijn bijzonder provisoir, maar premier Charles Michel lijkt in zijn eigen Waverse fief niet goed te scoren. Zijn partij MR staat in de voorlopige resultaten op verlies, maar de liberalen lijken evenmin helemaal ten onder te gaan. De eerste reacties bij Michel en de partijtop wijzen dat er een zucht van opluchting door de liberale rangen gaat. Bij de MR bestond de vrees dat de Walen de partij massaal zouden afstraffen voor de keuze om als enige Franstalige partij in de federale coalitie te stappen. In Brussel zakt de partij naar de derde plek, maar in Wallonië blijft ze twee achter de PS, wat als een halve overwinning gevierd wordt.

7. Komt er een links front in Wallonië?

Het is onduidelijk hoe de machtsverhoudingen precies zullen liggen. Maar het is wel duidelijk dat er een flinke ruk naar links is, met erg goede scores voor Ecolo en de communisten van PTB. De PTB haalt zowel in Wallonië als Brussel boven 12 procent. De PS doet het wel niet goed, maar zou in zowel Wallonië als Brussel toch nipt de grootste blijven. De dagen van de almacht van de socialisten onder de taalgrens zijn lang voorbij. Vlaams Belang zou in het federaal parlement zelfs evenveel zitjes krijgen als de PS.

8. Dreigt een impasse?

Aan Vlaamse kant kan De Wever in principe verder met zijn favoriete centrumrechts. De Wever wilde in zijn eerste commentaar de deur niet meteen sluiten voor Vlaams Belang. Hij stelt met iedereen te zullen spreken. Door de goeie score van het Vlaams Belang gingen her en der de eerste stemmen op om het cordon rond Vlaams Belang te doorbreken, een discussie die steeds terugkomt bij verkiezingszeges van het Belang. Maar de kans blijft erg klein tot onbestaande dat het cordon er ook echt aangaat. Elke coalitie met Vlaams Belang hypothekeert ook de vorming van een federale regering met Franstalige partijen.

Het is duidelijk dat er in Vlaanderen een stevige ruk naar rechts is, terwijl Franstalig België linkser dan ooit stemt. Dat maakt federale coalitievorming superlastig. Het ziet er naar uit dat verderzetting van de Zweedse coalitie onmogelijk wordt, zelfs niet bij toevoeging van de Franstalige christendemocraten. Wel mogelijk zijn behoorlijk onrealistische scenario's, zoals een Boergondische coalitie van N-VA met liberalen en socialisten. Maar dan moet de N-VA een coalitie vormen met de PS, wat erg onwaarschijnlijk is. Nog een - even weinig realistische - optie is een regering van nationale eenheid, met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten.

9. Hoe verdeeld stemt Europa?

De centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), waartoe CD&V behoort, zou 173 van de 751 zitjes veroveren. Dat blijkt uit een eerste prognose van de zetelverdeling in het halfrond. De sociaaldemocraten blijven de tweede fractie met 147 zetels, voor de liberalen (102 zitjes). De EVP en de S&D zouden samen wel 92 zetels verliezen. De Groenen zouden uitkomen op 71 vertegenwoordigers. De ECR, waartoe de N-VA behoort, zou stranden op 58 zetels, een meer dan Europa van Naties en Vrijheid (onder andere Vlaams Belang). Europa voor Vrijheid en Democratie, waarin de Italiaanse Vijfsterrenbeweging de voorbije jaren zetelde, zou afklokken op 56 zitjes. Het linkse GUE/NGL peilt op 42 afgevaardigden.

10. Wie is de verrassing?

De verrassing is minder wie won, wel hoe groot de zege van Vlaams Belang is. De extremen hebben in Vlaanderen de verkiezingen gewonnen, ook ter linkerzijde. De PVDA stuurt langs Vlaamse zijde voor het eerst mensen naar het parlement. De PVDA staat voorlopig op drie zitjes in het Vlaams parlement. De federale fractie PTB/PVDA staat op elf parlementszitjes in de Kamer. Dat zijn er evenveel als Open VLD en meer dan sp.a (9) en Groen (8).