De gele versus de groene golf

Bio Jean-Marc Nollet

Nollet (49) is veel minder bekend in Vlaanderen, maar in Franstalig België is hij het boegbeeld van Ecolo. Hij was een van de jongste ministers die België heeft gekend, toen hij in 1999 als 29-jarige minister werd in de Franse Gemeenschapsregering. In de daaropvolgende legislatuur (2009-2014) was hij minister en vice-minister-president in de Waalse regering en de Franse Gemeenschapsregering.

Dat Ecolo bij de verkiezingen in 2014 twee Kamerzetels verloor, werd hem deels aangerekend, omdat hij het gezicht van de partij was. Maar hij is weer helemaal aan de oppervlakte gekomen als oppositieleider in de Kamer, waar hij onophoudelijk inbeukt op de Zweedse coalitie. In de Kamer vormt hij een geoliede tandem met Kristof Calvo (Groen). Hij is inmiddels ook covoorzitter van Ecolo, aan de zijde van Zakia Khattabi.

Nollet is een workaholic, die als eerste toekomt en als laatste de Kamer verlaat. Hij heeft ook geen andere mandaten. Hij wil zich helemaal op zijn parlementaire werk storten. Nollet belichaamt ook de heropstanding van de groenen in Franstalig België, die het uitstekend doen in de peilingen. En nog een weetje, dat in de debatfiche van de N-VA staat: hij speelt volleybal op een hoog niveau en houdt van andalousesaus.