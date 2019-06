Di Rupo almaar meer in de penarie

Na het afhaken van het cdH en de PTB is de vrees bij de PS groot dat ook Ecolo niet in de Waalse regering wil stappen. Enkel de MR zou dan als partner overblijven, waardoor de droom van een linkse coalitie in Franstalig België aan diggelen ligt.

Tegen zijn gewoonte in moest PS-voorzitter Elio Di Rupo donderdag zijn communicatie bijsturen. Op de RTBF had hij laten verstaan dat hij bereid is met de N-VA het gesprek over de vorming van een federale regering aan te gaan. De voorwaarde was wel dat de N-VA haar communautaire eisen zou laten vallen. Maar het was duidelijk niet de bedoeling de deur op een kier te zetten. Even na het interview verspreidde Di Rupo via Twitter dat ‘de PS niet wenst te regeren met de N-VA’. Het toont aan dat niet alles op rolletjes loopt bij de doorgaans geoliede communicatiemachine van de PS.

Ecolo is verdeeld over een deelname aan de Waalse regering. Maar als Ecolo federaal kan meebesturen, is het niet uitgesloten dat het ook in de Waalse regering stapt.

Terwijl in Brussel een regering onder leiding van de PS binnen handbereik is, verloopt de coalitievorming in Wallonië allerminst zoals Di Rupo het zou willen. Hij had graag een linkse regering op poten gezet en dacht daarbij aan een coalitie van de PS, Ecolo en het cdH. Maar het cdH liet vorige week weten voor de oppositie te kiezen. De partij verloor zwaar op 26 mei en wil zich in de oppositie bezinnen. In PS-kringen is te horen dat het cdH ook op langere termijn niet op zijn stappen zal terugkomen. ‘Maxime Prévot is een jonge voorzitter. Hij wil zijn tijd nemen om zijn partij weer op te bouwen.’

Ook de tweede voorkeursoptie van de PS liep deze week dood. De PS hoopte de extreemlinkse PTB over de streep te trekken om een regering te vormen die zou bestaan uit de PS, Ecolo en de PTB. Maar de PTB stapte op bij de gesprekken, omdat ze de indruk had dat het de PS niet menens was. PS-kopman Paul Magnette testte nog het scenario uit van een minderheidsregering, waarbij de PTB vanuit de oppositie steun zou verlenen aan de PS en Ecolo. Maar ook dat spoor liep dood.

Donderdagmorgen gooide Di Rupo dan maar alle deuren dicht. Hij refereerde naar ‘Stalin’ en naar het ‘politburo’ van de PTB’. ‘Het politburo van de PTB heeft een beslissing genomen die niet diegene van hun kiezers is’, sneerde hij.

Daarmee lijkt de piste om met de PTB zaken te doen definitief begraven. Daardoor resten de PS in Wallonië nog maar twee mogelijkheden om een regering te vormen: een paarsgroene coalitie van de PS, de MR en Ecolo of een coalitie van de PS met de MR.

Coalitie van verliezers

Een PS-MR-regering is voor de PS evenwel geen aantrekkelijk scenario. Het is een coalitie van verliezers. Bovendien zitten dan alle andere linkse partijen in de oppositie. ‘We krijgen dat misschien nog door ons congres, maar wat zal de Waalse publieke opinie daarvan denken?’, klinkt het in PS-kringen. De PS had de afgelopen vijf jaar bakken kritiek op de MR. Er nu plots mee in een regering stappen ligt moeilijk.

Om die reden hoopt de PS alsnog Ecolo te overtuigen als derde partner in een regering te stappen. Dat geeft een belangrijke linkse partij minder in de oppositie en het betekent ook een linkse partij extra om een tegengewicht te vormen voor de MR. De strategie van de PS is een soort ‘voorakkoord’ te sluiten met Ecolo en dat dan voor te leggen aan de MR.

Maar in een Waalse regering stappen met de PS en de MR is voor Ecolo niet evident, want de groenen zijn daarin mathematisch niet nodig. ‘We dreigen dan het vijfde wiel aan de wagen te zijn’, klinkt het in Ecolo-kringen.

Bij de Franstalige groenen wordt toegegeven dat de partij verdeeld is over de kwestie. Sommigen vinden dat Ecolo voor de oppositie moet kiezen. Anderen vinden dan weer dat ze hun verkiezingsoverwinning moeten verzilveren.

Wat ongetwijfeld meespeelt voor Ecolo is wat er op het federale niveau gebeurt. Als Ecolo federaal kan meebesturen, is het niet uitgesloten dat het ook in een Waalse regering stapt. Dat kan als er aan een paars-groene federale regering wordt getimmerd.