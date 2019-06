Di Rupo sluit regering met N-VA niet uit

PS-voorzitter Elio Di Rupo slaat de deur niet meer dicht voor een federale regering met de N-VA. Op voorwaarde dat die partij haar communautaire eisen laat vallen, zo laat hij blijken.

Di Rupo stelt enkele voorwaarden om over een regeringsvorming te praten. Zo'n regering moet de koopkracht en de sociale bescherming opkrikken. En bovenal lijken institutionele discussies voor hem uit den boze. Als er een regering kan gevormd worden zonder institutionele vraagstukken te moeten behandelen, 'dan komen we in een ander universum', aldus Di Rupo.

Voor en na de verkiezingen had Di Rupo nog zijn afkeer voor een samenwerking met N-VA getoond. Hij zag meer heil in een krachtenbundeling van de traditionele Vlaamse partijen sp.a, Open VLD, CD&V met Groen. ‘De vraag is of zij de kracht en de politieke wil hebben om in een federale regering te stappen zonder meerderheid onder de Vlaamse verkozenen’, aldus Di Rupo toen.

Nu laat hij toch een opening. 'Ik neem akte van de uitslag van de verkiezingen. Ik lanceer geen exclusieven', aldus de PS-voorman, al is het niet zijn voorkeurscenario. 'De PS wenst niet te regeren met N-VA', verduidelijkte hij snel na het interview op twitter.