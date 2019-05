Discussie over doorbreken cordon sanitaire barst los

Nu zoveel Vlamingen op het Vlaams Belang hebben gescoord, zal de druk om het cordon sanitaire te doorbreken almaar groter worden.

Jean-Marie Dedecker, lijstduwer op de West-Vlaamse Kamerlijst voor de N-VA, was de eerste die na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang opriep om het cordon sanitaire te doorbreken. 'Ik zeg dit al dertig jaar. Zolang het cordon sanitaire niet wordt opgeheven, zullen we nog vaak met dergelijke resultaten worden geconfronteerd.' Dedecker vindt dat met Vlaams Belang moet worden gepraat. 'De wil van de bevolking moet gerespecteerd worden. Dat is democratie. Anders gaan we nog veel pekelzwarte zondagen zoals vandaag meemaken'

Luk Van Biesen, kandidaat voor Open VLD, is dezelfde mening toegedaan. Volgens hem is het 'niet verkeerd' om te praten met het Vlaams Belang. Van Biesen werd evenwel teruggefloten door zijn partijgenoot Mathias De Clercq, burgemeester van Gent. 'Besturen met Vlaams belang: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Nooit', liet hij verstaan via Twitter.

Sammy Mahdi, jongerenvoorzitter van CD&V, is tegen het doorbreken van het cordon. 'Ik weet niet wat de bedoeling van Open VLD is, maar wat mij betreft praten we niét met Vlaams Belang. Nooit.'