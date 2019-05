Open VLD is niet bereid in een federale regering te stappen zonder meerderheid aan Vlaamse kant. Dat liet Open VLD-kopstuk Bart Tommelein (Open VLD) verstaan in het Radio 1-programma De Ochtend.

Het lijkt er almaar meer op dat de federale formatie al volledig geblokkeerd zit nog voor ze goed en wel van start is gegaan.

PS-voorzitter Elio Di Rupo stuurde er eerder deze week op aan om een federale regering te maken zonder N-VA. Hij zei te hopen dat CD&V, Open VLD, sp.a en groen bereid zouden zijn in een regering te stappen zonder meerderheid aan Vlaamse kant.

Maar Open VLD gaat daar niet op in, maakt Open VLD-kopstuk duidelijk in het Radio 1-programma De Ochtend. ‘Als Di Rupo denkt dat we in een regering stappen met alle linkse partijen in Wallonië, tegen de stroom van Vlaanderen in, dan is dat niet wenselijk.’

Confederalisme

De facto komt dat erop neer dat Open VLD enkel in een federale regering wil stappen met N-VA erbij. Maar N-VA wil enkel in een federale regering stappen als er kan onderhandeld worden over confederalisme. Maar dat willen de Franstalige partijen dan weer niet.

De enige uitweg die nog overblijft om een federale regering op de been te brengen, is een regering met alle 7 partijen: PS, sp.a, Groen, Ecolo, CD&V, cdH en MR. Zonder N-VA en Open VLD dus. Maar de vraag is of CD&V zich daartoe laat verleiden. Zo’n coalitie heeft een meerderheid, maar wordt gedomineerd door Franstalige partijen. De Vlaamse partijen hebben in zo’n constellatie slechts 29 zetels, terwijl er 45 nodig zijn voor een meerderheid aan Vlaamse kant. CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft al laten verstaan dat het ‘niet wenselijk’ is om een federale regering op de been te brengen zonder meerderheid aan Vlaamse kant.