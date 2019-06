Francesco Vanderjeugd kandidaat-voorzitter Open VLD

Ooit was Vanderjeugd de jongste burgemeester van het land. Vandaag, nog tien maanden voor de eventuele voorzittersverkiezingen, gooit hij zich als eerste in de strijd om de stoel van Gwendolyn Rutten.

Beschaamd

Vanderjeugd is in de kranten ook niet mals voor de partijlijn van de afgelopen jaren. 'Wij hadden geen verhaal. Dat positivisme was niet meer dan pure marketing. Daar zat weinig achter. En die 100 euro extra nettoloon? Ik was beschaamd.'