Franstalige partijen plannen actie bij eedaflegging Kamer

De eerste bijeenkomst in de federale Kamer belooft tumultueus te worden. De Franstalige partijen zullen de rol die Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) tijdens de eedaflegging zal spelen, contesteren.

De aanzienlijke groei in parlementsleden van Vlaams Belang is een doorn in het oog van de Franstalige partijen. Daarom zullen de parlementsleden van MR, PS, PTB en Défi verzet aantekenen door zich tijdens de eedaflegging donderdagnamiddag een rood driehoekje op te spelden, zo meldt Le Soir. Dat was in de Tweede Wereldoorlog het teken van het verzet.

Eedaflegging

Ook het feit dat Van Langenhove, Vlaams-Brabants lijsttrekker en neofiet in de Kamer, een belangrijke rol heeft bij de eedaflegging, jaagt de Franstaligen in het harnas. Doordat hij samen met PS’ster Mélissa Hanus één van de twee jongste leden is, hoort hij volgens de traditie ouderdomsdeken Dewael (Open Vld) bij te staan bij de naamafroeping. Het wordt afwachten hoe dat zal verlopen.

Ecolo en MR verwierpen eerder deze week al die zichtbare rol. Dat Van Langenhove, de stichter van het extreemrechtse club Schild & Vrienden, in verdenking is gesteld van inbreuken op de racisme-, negationisme- en wapenwet zou volgens Ecolo co-voorzitter Khattabi ‘het imago van de Kamer bevuilen.’

Vlaamse reactie

Much ado about almost nothing. Servais Verherstraeten CD&V

Aan Vlaamse kant wordt er minder hartstochtelijk gereageerd. Servais Verherstraeten (CD&V) legt de feiten die Van Langenhove worden aangewreven niet zomaar naast zich neer, maar vindt het tumult toch wat overdreven. ‘Much ado about almost nothing’, zo stelde hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.