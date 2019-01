Groen haalt directeur 11.11.11 binnen

Bogdan Vandenberghe, directeur van ngo 11.11.11, krijgt de derde plaats op de Antwerpse Kamerlijst van Groen.

De leden van Groen beslissen morgen over de lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei. Maar partijvoorzitster Meyrem Almaci kondigde vrijdagnamiddag wel al enkele nieuwe kandidaten aan. De naam die het meest in het oog springt is die van Bogdan Vandenberghe. Hij was vijftien jaar directeur van 11.11.11. Hij krijgt de derde plaats op de Kamerlijst.

Een andere nieuwkomer is Jessika Schoors, deradicaliseringsambtenaar van de stad Vilvoorde. Ook Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt, is kandidaat voor Groen.

'Het is vandaag meer dan ooit het moment om de stap naar de politiek te zetten', zegt voorzitster Meyrem Almaci. 'Samen willen we de ommekeer voor een menselijker, eerlijker en gezonder beleid realiseren. Op elk van deze drie pijlers zorgen we voor versterking.'