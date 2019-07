Groen kritisch voor getreuzel Vlaamse formatie

Groen-voorzitster Meyrem Almaci reageert kritisch op de vertraging in de Vlaamse formatie. 'Het is niet het moment om op Vlaams of federaal niveau in vakantiemodus te gaan.'

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) maakte maandagvoormiddag bekend dat hij temporiseert in de formatiegesprekken. Hij anticipeert daarmee op de onzekerheid in de federale informatieronde en de afwachtende houding van de andere partijen.

Groen betreurt de vertraging. 'De grote uitdagingen voor de verkiezingen, zowel socio-economisch als voor het klimaat, zijn nog altijd dezelfde na de verkiezingen. Het heeft nu geen zin om bij de Vlaamse of federale onderhandelingen in vakantiemodus te gaan', klinkt het bij de partij.

Onderhandelingsnota 

We kunnen ons niet voorstellen dat CD&V, Open VLD en de sp.a zomaar meestappen in deze werkwijze. Het Vlaams Belang als coauteur van een regeerakkoord is nefast voor de toekomst van Vlaanderen. Meyrem Almaci Voorzitster Groen

De groenen hebben nog minder begrip voor het feit dat De Wever nog altijd met het Vlaams Belang spreekt. 'We kunnen ons niet voorstellen dat CD&V, Open VLD en de sp.a zomaar meestappen in die werkwijze. Het Vlaams Belang als coauteur van een regeerakkoord is nefast voor de toekomst van Vlaanderen', zegt Almaci. Bovendien is de partij onthutst dat De Wever een onderhandelingsnota voorgelegd heeft aan CD&V, Open VLD en de sp.a, maar niet aan Groen.

Groen geeft aan dat het nog altijd beschikbaar is voor gesprekken op zowel het Vlaamse als het federale niveau. Het hoopt wel dat De Wever klaarheid schept over of hij Groen nog als een gesprekspartner ziet. Dat hij de nota niet voorschotelde aan Groen lijkt erop te wijzen dat het water tussen de twee partijen diep blijft.

CD&V: 'Beetje verrast'